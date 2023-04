Le ultime indiscrezioni di mercato pubblicate da Juvenews.com testimonierebbero come la Juventus starebbe pensando al post Massimiliano Allegri in caso quest'ultimo venisse esonerato in estate. I nomi che la società bianconera avrebbe messo nel mirino sarebbero diversi tra cui i due svincolati Zinedine Zidane ed Antonio Conte oltre a Jurgen Klopp del Liverpool.

La Juventus pensa al futuro: in caso Allegri venisse esonerato piacerebbe Zidane

La settima sconfitta della Juventus incassata in campionato contro il Sassuolo ed una stagione non particolarmente brillante dei bianconeri starebbe facendo riflettere i massimi dirigenti della "Vecchia Signora" per quanto concerne il futuro di Massimiliano Allegri.

Il tecnico toscano è legato alla Juve da un contratto che scadrà nel 2025 ma il gioco conservativo espresso costantemente dalla squadra potrebbe spingere la società piemontese ad esonerare il livornese per puntare su un manager che dia un input più offensivo alla manovra bianconera. Per questa ragione il direttore sportivo Federico Cherubini starebbe osservando diversi nomi sul mercato e secondo quanto riferito da Juvenews.com, i nomi in lizza sarebbero diversi. Il primo e quello che piacerebbe maggiormente alla Continassa risulterebbe essere Zinedine Zidane: il francese ex Real Madrid attualmente si trova senza panchina e la sua storia come ex calciatore della Juventus nonché il suo curriculum pieno di illustri vittorie lo renderebbe il favorito agli occhi della "Vecchia Signora".

La Juve osserverebbe diversi nomi per l'eventuale post Allegri tra cui Klopp e Conte

Tra i profili osservati dalla Juventus per un eventuale cambio sulla panchina ci sarebbe anche Jurgen Klopp: il tedesco, attualmente al Liverpool, sta vivendo una delle peggiori stagioni alla guida dei "Reds" attualmente ottavi in classifica e potenzialmente fuori da ogni competizione europea.

Alcune indiscrezioni vorrebbero Klopp in uscita nella prossima estate dalla compagine inglese e per questa ragione la Juventus ci starebbe pensando, tuttavia è doveroso sottolineare come il tedesco rappresenterebbe un'opzione complicata da raggiungere per i bianconeri. Klopp infatti è legato contrattualmente con il Liverpool fino al 2026 e percepisce uno stipendio da 19 milioni di euro, una cifra che la Juventus difficilmente potrebbe permettersi.

Più abbordabile, economicamente parlando, sarebbe sicuramente il profilo di Antonio Conte: il salentino, da poche settimane libero dal vincolo contrattuale che lo legava al Tottenham, avrebbe palesato la volontà di tornare ad allenare in Italia e la Juventus rappresenterebbe sempre un porto sicuro per il pugliese, soprattutto perché la dirigenza con la quale avrebbe avuto uno screzio nella prima avventura in bianconero ora non è più presente alla Continassa. Su Conte ci sarebbe però anche l'attenzione dell'Inter e della Roma, in caso i giallorossi dovessero separarsi in estata da Mourinho.