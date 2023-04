La dirigenza dell'Inter starebbe pensando ad un investimento per provare a rinforzare l'attacco della prossima stagione: il nome caldo in queste giornate di Calciomercato sarebbe quello di Gianluca Scamacca, attaccante del West Ham.

L'idea dell'Inter per l'attacco: Gianluca Scamacca

Il bomber italiano è giunto in Premier League nella scorsa finestra di mercato estiva con un investimento del West Ham vicino ai 36 milioni di euro più 6 di bonus versati al Sassuolo; l'attaccante però non avrebbe soddisfatto la dirigenza inglese che potrebbe metterlo sul mercato nella prossima estate.

Scamacca potrebbe essere nel mirino dell'Inter, che starebbe cercando sul mercato alcuni rinforzi per l'attacco del prossimo campionato; la dirigenza nerazzurra vorrebbe provare a convincere il West Ham con un'opzione di prestito con diritto di riscatto.

La dirigenza inglese dal canto suo preferirebbe però monetizzare sull'eventuale cessione dell'attaccante italiano, soprattutto a fronte della spesa effettuata per portarlo in Inghilterra e a fronte dei quasi 3 milioni di euro netti versati al giocatore come stipendio.

Gianluca Scamacca in questa stagione ha segnato solamente 7 gol, in totale, con il West Ham, di cui 3 in Premier League, con poche presenze da titolare: ormai l'attaccante risulta assente da metà gennaio, dalla partita contro il Wolverhampton causa infortunio che gli avrebbe fatto terminare la stagione in anticipo.

La situazione dell'attacco dell'Inter

La dirigenza nerazzurra al termine di questo campionato dovrà fare i conti con la scadenza contrattuale di Dzeko: l'attaccante bosniaco non sembrerebbe andare verso un rinnovo del suo contratto e probabilmente lascerà l'Inter a parametro zero nella prossima estate.

A giugno di quest'anno anche Lukaku rientrerà al Chelsea dopo il prestito di questa stagione; il club londinese non sembrerebbe disposto a trattenere l'attaccante belga che potrebbe pertanto fare nuovamente ritorno all'Inter all'inizio del prossimo campionato.

Giuseppe Marotta e Piero Ausilio starebbero già lavorando con gli emissari del club inglese per cercare di ottenere uno sconto sull'eventuale nuovo prestito di 'Big Rom', rinegoziando le condizioni soprattutto in riferimento al suo stipendio.

Anche Joaquin Correa potrebbe lasciare l'Inter al termine della stagione, con il Siviglia che sembrerebbe in pole position per ottenere le prestazioni dell'attaccante argentino; il club spagnolo avrebbe proposto ai nerazzurri una formula con un prestito con diritto di riscatto allo scattare di presenze in campionato e reti realizzate.