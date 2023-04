La Juventus questa mattina 26 aprile ha lasciato Torino per spostarsi a Milano, dove stasera affronterà l'Inter in Coppa Italia. Sul pullman che ha portato la squadra in Lombardia non c'è Dusan Vlahovic che nell'allenamento del 25 aprile ha subito un distorsione alla caviglia. La Juventus sperava di poter quantomeno convocare DV9 per averlo in panchina. Ma alla fine si è scelto di non rischiare e Vlahovic è rimasto a Torino. Senza il numero 9 bianconero, Massimiliano Allegri ha deciso di fare un cambio particolare. Infatti, non sarà Milik a sostituire Dusan Vlahovic, ma Federico Chiesa.

Il numero 7 juventino agirà come falso nueve al fianco di Angel Di Maria.

Alcuni cambi per la Juventus

Massimiliano Allegri ha deciso di apportare alcuni cambi di formazione per la gara contro l'Inter. Il tecnico livornese dovrebbe puntare sul 3-5-2 anche se questo modulo, a gara in corso, potrebbe trasformarsi in un 4-4-2. Una delle novità di formazione riguarderà la difesa, dove ci sarà il ritorno tra i titolari di Leonardo Bonucci. Il capitano della Juventus giocherà con Gleison Bremer e uno fra Danilo e Alex Sandro. Infatti, questi ultimi due sono in ballottaggio con il numero 12 bianconero che è favorito per una maglia da titolare. A centrocampo sulla destra, invece, si muoverà Mattia De Sciglio e proprio la sua presenza fa pensare ad un suo slittamento nella retroguardia juventina con Alex Sandro che agirebbe come terzino sinistro.

A completare il centrocampo della Juventus ci saranno Fabio Miretti e i tre titolarissimi Manuel Locatelli, Adrien Rabiot e Kostic. Inoltre, in panchina ci sarà Paul Pogba che potrà entrare a partita in corso. Massimiliano Allegri, alla vigilia della gara contro l'Inter, ha sottolineato che il numero 10 juventino è pronto per giocare uno spezzone di partita.

Dunque, è probabile che Paul Pogba possa entrare nel secondo tempo. In attacco, invece, mancheranno Dusan Vlahovic e Moise Kean. Per questo motivo, Massimiliano Allegri ha deciso di fare un cambio piuttosto importante visto che si affiderà a Federico Chiesa che di fatto agirà come centravanti. Il numero 7 juventino sarà supportato da Angel Di Maria.

Assente anche Juan Cuadrado

La Juventus, per il match contro l'Inter, non avrà a disposizione nemmeno Juan Cuadrado. Il colombiano è squalificato dopo la rissa del match si andata contro l'Inter. Cuadrado è stato squalificato per tre giornate e dunque salterà anche l'eventuale finale.

La probabile formazione della Juventus (3-5-2): Perin; Bremer, Bonucci, Alex Sandro; De Sciglio, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Di Maria.