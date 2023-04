L'Inter studia le strategie per rinforzare la rosa del futuro. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da interlive.it, ci sarebbe un interesse per Dodò della Fiorentina se dovesse essere ceduto Denzel Dumfries. Con l'Arsenal si potrebbe poi intavolare uno scambio che riguarderebbe Lautaro Martinez e Folarin Balogun. Il Barcellona avrebbe puntato i fari su Andrè Onana e potrebbe offrire anche dei calciatori in esubero come Marcos Alonso e Umtiti. Per la corsia mancina, però, potrebbe invece ritornare Ivan Perisic che non ha brillato al Tottenham.

Nuova idea per la corsia destra

L'Inter pensa a potenziare le corsie e sarebbe sulle tracce di Dodò della Fiorentina che interesserebbe per le doti in zona offensiva. Il calciatore avrebbe però una valutazione ritenuta eccessiva per le casse degli Zhang. I dirigenti asiatici potrebbero pensare di cedere Denzel Dumfries che interesserebbe a Chelsea e Manchester United per circa 50 milioni di euro. in tal caso si metterebbe a segno una netta plusvalenza visto che è stato ingaggiato per circa 15 milioni di euro dal Psv Eindhoven.

Per quanto riguarda la fascia sinistra, potrebbe spuntare nuovamente la suggestione Ivan Perisic. Il croato non sarebbe felice della sua avventura al Tottenham ed avrebbe fatto intendere di voler ritornare a Milano.

Affinché questo possa accadere, dovrebbe lasciare il club londinese, rescindendo il contratto e, soprattutto, rinunciare a parte dell'oneroso ingaggio che percepisce attualmente con gli Spurs.

L'Arsenal vorrebbe Lautaro Martinez

L'Arsenal, se dovesse vincere la Premier League, vorrebbe ingaggiare un attaccante di alto livello.

Nel mirino sarebbe finito Lautaro Martinez che avrebbe una valutazione di circa 70 milioni di euro. I Gunners, per convincere i nerazzurri a cederlo, potrebbero mettere sul piatto il cartellino del centravanti Balogun più un conguaglio economico di circa 30 milioni di euro. I dirigenti meneghini sarebbero però propensi a trattenere l'argentino o a cederlo soltanto per un'intera cifra in formato cash.

Il Barcellona fa sul serio per Onana

Il Barcellona potrebbe pensare di sostituire Ter Stegen con Andrè Onana. Il portiere dell'Inter piacerebbe molto ai catalani che sarebbero disposti ad inserire nella trattativa delle contropartite tecniche a scelta tra Marcos Alonso, Samuel Umtiti e Jordi Alba. I nerazzurri potrebbero essere interessati all'ex Fiorentina se dovesse partire Robin Gosens ma non avrebbero in mente di cedere il portiere ex Ajax che ha ormai scalato le gerarchie. Una sua eventuale vendita garantirebbe però una netta plusvalenza.