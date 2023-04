Fine primo tempo: Bologna - Milan 1 - 1

45': Senza recupero Massa fischia la fine del primo tempo.

44': Attacca da sinistra il Bologn, Florenzi in scivolata anticipa Barrow e richiama i compagni di squadra. I giocatori del Bologna però non si trovano e la palla finisce fuori.

43': Ferguson riceve la rimessa laterale, ma Aebischer la perde con Ballo-Tourè che spazza avanti

42': Sistema più volte la palla Barrow in attesa del fischio di Massa che arriva e il tentativo del 99 del Bologna finisce sulla barriera che respinge a lato

41': Barrow si accentra, uno due con Ferguson, Pobega lo ferma fallosamente.

Punizone dalla trequarti per il Bologna

40': Avanza Ferguson palla al piede, Vranckx lo chiude senza mezze misure in fallo laterale

39': Azione manovrata ina rea del Bologna, la palla esce ed arriva a Pobega che calcia potente a fil di palo ed insacca! Goool del Milan! Ha segnato Pobega! Bologna - Milan 1 - 1

38': Ballo-Tourè ancora da sinistra, lascia sul posto Posch e Lucumi respinge

37': Ballo-Tourè guadagna il fondo di sinistra, cross in mezzo con i giri giusti, Skorupski anticipa Origi uscendo con la presa alta in area piccola

36': Pobega e Rebic provano a dare velocità a centrocampo, ma Lucumi intercetta e tiene temporaneamente palla che nel giro di poco torna in possesso dei rossoneri

35': Si distende bene il Milan sulla sinistra, ma non c'è nessuno in area piccola del Bologna e la palla finisce sul fondo

34': Saelemaekers da destra si accentra, palla per Ballo-Tourè che crossa in mezzo per Rebic, doppio rimpallo e rinvio dal fondo per il Bologna

33': De Ketelaere porta a casa una rimessa laterale da un possesso dei padroni di casa, il Milan però riparte da Maignan

32': Pobega lancia in profondità per Origi, controllo e palla per Florenzi, ma l'assistente alza la bandierina

31': Pressing alto del Milan che non porta più di una rimessa laterale, e il rinvio dal fondo di Skorupski

30': Skorupski rinvia, Sansone incespica sulla palla e Vranckx prova un tiro senza fortuna

29': Florenzi sistema la palla che si balla in area piccola, ci prova dalla distanza Ballo-Tourè, Lucumi mette in calcio d'angolo

28': Kalulu da destra cambia gioco a sinistra su Rebic, doppio passo e Posch lo stende.

Punizione per il Milan

27': Si rialza Sansone e il Milan riparte da dietro con un lancio lungo tutto per la difesa dei padroni di casa

26': Posch guadagna metri e guadagna anche la rimessa laterale, palla in mezzo, Sansone cade fuori area, poi la palla sbatte addosso a Massa e l'arbitro controlla la situazione

25': Rebic ruba palla su Posch, cross per Saelemaekers che viene steso da Kyriakopoulos al limite dell'area, probabile rigore negato al Milan

24': Pobega riceve bene palla sulla trequarti prova a mettere palla verso Origi che viene anticipato da Posch, angolo per il Milan

23': Sugli sviluppi del calcio d'angolo il Milan sfiora il gol con Saelemaekers che calcia dalla distanza e Kalulu devia a fil di palo

22': Saelemaekers subisce fallo al limite dell'are: punizione per il Milan, parte Florenzi con il tiro a giro che supera la barriera e Skorupski in tuffo mette palla in angolo

21': Saelemaekers mette in campo velocemente la palla e serve Florenzi sulla destra, cross in mezzo per Rebic che di testa non riesce a indirizzare bene la palla che si spegne tra le braccia di Skorupski

20': Barrow marcato da 3 giocatori del Milan è costretto a mettere palla fuori

19': Kyriakopoulos sale da sinistra e De Ketelaere lo ferma fallosamente, Saelemaekers recupera palla sulla destra d'attacco, cross in mezzo che si spegne sul fondo

18': Maignan lancia lungo per Origi che di testa serve Dominguez che prova a dare ritmo servendo Barrow

17': Posch prova il lancio lungo per Sansone, Thiaw lo anticipa e Vranckx si libera di quattro uomini, ma il lancio di Dominguez finisce a lato deviatao proprio dal belga

16': Florenzi prova il lancio in profondità basso per De Ketelaere che non ci arriva e Skorupski in uscita gli ruba palla

15': Florenzi lancia lungo per Origi che viene colto in fuorigioco di rientro

14': Pobega ritrova Origi che serve di tacco Saelemaekers, la palla è di difficile controllo e allora ancora l'azione riparte da dietro

13': Pobega con l'ennesimo lancio lungo serve Origi che non consegna la palla a nessun compagno di squadra, poi con un tacco serve Ballo-Tourè che è costretto a ripartire da dietro

12': Thiaw serve Pobega che con un lancio lungo prova a mettere in moto Rebic, ma Soumaoro calcia in fallo laterale

11': Fallo di Ballo-Tourè su Aebischer a centrocampo, Barrow prova il cambio di gioco ma la palla esca dal lato opposto

10': Kyriakopoulos prova ad attaccare da sinistra, ma Florenzi anticipa il passaggio a Barrow, ci Pensa Pobega a sbagliare il controllo e regalare la rimessa laterale al Bologna

9': Imposta basso il Mlan con Pobega, Ballo-Tourè corre palla al piede sulla sinistra, Posch gli tocca la palla in fallo laterale

8': Saelemaekers serve Vranckx che prova a servire Origi, ma Schouten intercetta e subisce fallo

7': Ballo-Tourè serve Rebic sulla sinistra, palla a girare sulla destra, ma nessun compagno segue la palla e allora il Bologna riparte dal rinvio dal fondo

6': Ballo Tourè mette l palla in campo con le mani, allunga Rebic per De Ketelaere, Soumaoro mette palla in fallo laterale

5': Florenzi lancia in area per Rebic che fatica a controllare, e perde palla marcato da Posch

4': Pobega riparte da Maignan il giro palla si muove in orizzontale, con Florenzi che guadagna rimessa laterale

3': Posch riceve palla sulla destra, prova il cross verso Aebischer, ma la palla esce a destra

2': Florenzi lancia lungo, Lucumi non riesce a controllare e Vranckx prova dalla distanza con la palla che finisce al lato della porta

1': Posch prende il fondo e mette palla in mezzo per Sansone che dopo soli 33 secondi segna il gol che porta in vantaggio i padroni di casa!

Gooool del Bologna! Ha segnato Sansone! Bologna - Milan 1 - 0

Fischio d'inizio: Il Bologna attacca da sinistra verso destra con la maglia di casa rossoblu

Ore 14:58 - Ecco che scendono in campo le due squadre seguirà il cerimoniale della Lega Serie A

Ore 14:45 - Si sono conclusi gli esercizi di riscaldamento pre partita e il terreno è pronto per ospitare Bologna - Milan

Bologna - Milan le formazioni ufficiali

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumí, Kyriakopoulos; Ferguson, Schouten, Domínguez; Aebischer, Sansone, Barrow.

In panchina: Bardi, Ravaglia; Amey, Bonifazi, De Silvestri, Lykogiannīs, Sosa; Medel, Moro, Pyyhtia; Zirkzee. Allenatore: Thiago Motta.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kalulu, Thiaw, Ballo-Touré; Vranckx, Pobega; Saelemaekers, De Ketelaere, Rebić; Origi.

In panchina: Mirante, Tătărușanu; Calabria, Gabbia, Hernández, Tomori; Adli, Bakayoko, Bennacer, Díaz, Krunić, Tonali; Giroud, Leão, Messias. Allenatore: Pioli.

Arbitro: Massa di Imperia.

Allo Stadio Dall'Ara di Bologna i padroni di casa ospitano il Milan lanciatissimo in Champions League, ma che non può permettersi altri passi falsi in campionato. Il Bologna è una delle squadre più in forma della massima Serie italiana e il Milan invece è reduce dal deludente pareggio interno contro l'Empoli. Nell'ultima trasferta il Milan ha perso, meritando la sconfitta, contro l'Udinese e noi eravamo presenti dalla tribuna stampa.

Discorso diverso quando è partita la musichetta della Champions League che ha illuminato i giocatori rossoneri ed ha portato il Milan a vincere il primo round contro il Napoli. Rispetto a quella formazione però, Pioli dovrebbe cambiare tutti ad esclusione di Maignan.

Un turnover spinto dato che martedì al Maradona, il Milan si giocherà il passaggio alla semifinale della massima competizione europea. Dovrebbe nuovamente essere il momento di De Ketelaere e di Origi che suona quasi da ultima spiaggia per i due che sono, al momento, i giocatori più deludenti della rosa del Milan. Occasione anche per Rebic che non trova più la via del gol, ma che gode ancora della stima del proprio allentore. Per la prima volta dovrebbe esordire dal primo minuto il centrocampista Aster Vranckx che ultimamente era uscito dalla rotazione dei rossoneri. Nel Bologna sarà ancora Sansone a fungere da prima punta nel 4-1-4-1 di Thiago Motta. Occhi puntati sul difensore goleador Posch che sarebbe sotto interesse della dirigenza rossonera.

Centrocampo formato da Ferguson e Dominguez con Barrow esterno.

Fischio d'inizio alle ore 15 del 15 Aprile la designazione dell'AIA ha assegnato a Davide Massa la direzione dell'incontro l'arbitro della sezione CAN di Genova sara coadiuvato dagli assistenti Colarossi e Del Giovane con il quarto uomo Colombo. Dal VAR ci sarà Di Bello assieme a Longo come AVAR.

Bologna, i convocati di Thiago Motta per la sfida contro il Milan

Portieri: Bardi, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: Amey, Bonifazi, De Silvestri, Kyriakopoulos, Lucumi, Lykogiannis, Posch, Sosa, Soumaoro.

Centrocampisti: Aebischer, Dominguez, Ferguson, Medel, Moro, Pyyhtia, Schouten.

Attaccanti: Barrow, Sansone, Zirkzee.

Bologna - Milan le quote e il pronostico

Quote relativamente basse per i singoli segni dove si fa leggermente preferire il Milan con 2,45 rispetto al pareggio a 3,05 e alla vittoria dei padroni di casa a 3,20. La quota GOL viaggia introno al 2,05 mentre la NOGOL a 1,75 si farebbe preferire. Per gli over invece il 2,5 si assesta a 2,40 mentre si alza di molto la quota dell'over 3,5 a 4,5. Il risultato esatto con la più alta probabilità di realizzazione è lo 0-1 a 6,75 seguito dallo 0-0 a 7 e dall'1-0 a 8. Lo 0-2 e l'1-2 vengono quotati a 11 entrambi che risulta strano per una quota di risultato secco.

Nonostante la partenza dalla panchina, Olivier Giroud con 5,5 è il giocatore indicato a segnare il primo gol seguito da Rafael Leao a 6,5 e da Divock Origi a 8,75. Per i padroni di casa Musa Barrow e Zirkzee condividono la quota a 10.