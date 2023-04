Inter-Juventus è la prima semifinale di ritorno della Coppa Italia ed è in programma mercoledì 26 aprile. La sfida di andata disputata a Torino lo scorso 4 aprile ha visto le due squadre pareggiare per 1-1: al gol di Cuadrado ha risposto Lukaku trasformando in pieno recupero un rigore assegnato ai nerazzurri.

Per l'Inter di mister Inzaghi il match di San Siro rappresenta una possibile rivincita contro i bianconeri dopo le disfatte nei due derby d'Italia di campionato persi entrambi dai meneghini per 2-0 e 0-1.

È la quinta volta nella storia che Inter e Juventus si giocano un posto per la finale di Coppa Italia, i quattro precedenti hanno visto sempre i bianconeri accedere alla finale di Roma, l'ultimo trascorso risale al 2021 dove a decidere il doppio incontro è stato Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta nella gara di andata a Milano prima del ritorno terminato a reti inviolate all'Allianz Stadium.

Inter-Juventus, dove vedere la semifinale di Coppa Italia

La semifinale di ritorno di Coppa Italiana tra Inter e Juventus sarà visibile in diretta tv, in chiaro e in esclusiva su Mediaset e in particolare su Canale 5, che trasmetterà il derby d'Italia dalle ore 20:45, dopo un edizione ridotta di Striscia la notizia, con il calcio d'inizio programmato alle ore 21:00.

La partita sarà disponibile anche in live streaming su Mediaset Infinity. La telecronaca è affidata a Riccardo Trevisani e Roberto Cravero. Al termine della sfida ci sarà lo studio post-partita condotto da Monica Bertini e Mino Taveri con Christian Panucci, Fabrizio Ravanelli e Graziano Cesari.

I guadagni per Inter e Juventus

L'accesso alla semifinale di Coppa Italia 2023 ha portato nelle case di Inter e Juventus oltre 1.6 milioni di euro, chi riuscirà a raggiungere la finale in programma il prossimo 24 maggio incasserà un premio aggiuntivo di oltre 3 milioni.

Per concludere, la vincitrice della competizione si metterà in tasca altri 2 milioni di euro. La squadra vincente dunque incasserà dalla competizione un totale di circa 7 milioni di euro, due milioni in più rispetto ai 5 milioni totali che invece incasserà la finalista perdente. A queste cifre naturalmente vanno aggiunti poi gli incassi per le partite giocate in casa dalle società e per la partita finale.

Chi raggiungerà la finale di Coppa Italia inoltre prenderà parte alla nuova Supercoppa Italiana, in programma nel gennaio 2024 in Arabia Saudita, che vedrà andare in scena un torneo a 4 squadre: le due finaliste della Coppa Italia e le prime due classificate della Serie A. Il nuovo format della Supercoppa avrà un ricco montepremi totale che sarà di circa 23 milioni di euro.

Le probabili formazioni di Inter e Juventus

L'Inter scenderà in campo con il solito 3-5-2, doppio ballottaggio per Simone Inzaghi sull'asse Calhanoglu-Brozovic e Lukaku-Dzeko, con il turco e il bosniaco leggermente in vantaggio sui rispettivi compagni di squadra.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. All. S.Inzaghi.

La Juventus, reduce dalla sconfitta contro il Napoli, dovrebbe schierarsi a specchio con il 3-5-2. Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di Vlahovic, l'attaccante serbo durante l’allenamento ha infatti subito una distorsione alla caviglia. Al suo posto Milik.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik. All. Allegri