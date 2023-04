Nel finale della partita di ritorno della semifinale di Coppa Italia il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri si sarebbe rivolto verso il direttore sportivo dell'Inter Giuseppe Marotta ed al dirigente dell'area tecnica Dario Baccin insultandoli ed affermando che "Tanto alla fine del campionato arriverete al sesto posto".

La sfuriata di Massimiliano Allegri

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna, al termine del match tra Inter e Juventus di mercoledì 26 aprile, valido per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, terminata poi con il passaggio del turno dei nerazzurri per merito della vittoria a San Siro per 1-0 dopo l'1-1 dell'andata alla Juventus Stadium, il tecnico bianconero Massimiliano Allegri si sarebbe rivolto in modo pesante verso alcuni dirigenti nerazzurri.

La cronaca di quanto sarebbe avvenuto è stata riportata nei dettagli, con l'allenatore della Juventus che avrebbe detto, rivolto verso il direttore sportivo Giuseppe Marotta ed al dirigente dell'area tecnica Dario Baccin, queste frasi: "Siete proprio delle m....! Spero che arriverete dietro di noi in campionato, tanto alla fine arrivate al sesto posto".

La sfuriata del tecnico bianconero non si sarebbe limitata a questa frase, ma sarebbe continuata poi verso gli spogliatoi della Juventus rivolgendosi ai suoi giocatori ed affermando che "Dobbiamo per forza arrivare davanti a questi in campionato, cerchiamo di fare di tutto per tenerli dietro di noi".

Le possibili ripercussioni in termini di squalifica

Nel termine della gara gli assistenti alla partita avrebbero potuto essere presenti durante la discussione e dunque aver udito le parole di Massimiliano Allegri; qualora dovessero essere refertate, il tecnico potrebbe rischiare una squalifica.

Già al termine della gara di andata dello Juventus Stadium era stata inflitta dal giudice sportivo una multa al direttore tecnico dell'Inter Dario Baccin per le frasi ripetute contro l'arbitro Massa (oltre alla squalifica di Handanovic e di Cuadrado), quindi un'opzione sul tavolo potrebbe essere anche solamente un'ammenda pecuniaria per il tecnico bianconero.

L'eventuale squalifica dell'allenatore potrebbe pesare sul campionato in corso ed essere scontata durante le gare che mancano alla fine della stagione; la Juventus si trova già a dover affrontare la squalifica comminata al vice-allenatore di Massimiliano Allegri, Landucci, il quale è stato considerato colpevole per ingiurie nei confronti dell'allenatore del Napoli Luciano Spalletti riguardanti l'ultimo scontro in campionato dello scorso 23 aprile.