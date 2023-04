Il Milan inizia a monitorare diversi profili per aumentare la qualità e l'esperienza internazionale della rosa a disposizione di Stefano Pioli. L'obiettivo è quello di ritornare subito a competere per lo Scudetto in Italia, e continuare a crescere in Europa raggiungendo obiettivi importanti come la semifinale di Champions League.

Milan, idee Walker e Pavard per le fasce

Oltre a trattenere gli elementi di maggior spessore come Theo Hernandez e Rafael Leao, il club rossonero vuole dare maggiori alternative a Stefano Pioli, così da competere su tutti i fronti.

Si leggerebbe così l'interesse per Kyle Walker, forte esterno inglese che potrebbe lasciare il Manchester City a giugno. L'ex Tottenham non sarebbe più nelle prime scelte di Pep Guardiola che starebbe puntando su altri calciatori come Aké e Akanji come terzini. A ciò si aggiunge il contratto in scadenza nel 2024 che potrebbe favorire un suo addio. Il Diavolo ci starebbe pensando ma deve fare i conti con la forte concorrenza dell'Aston Villa di Unai Emery, a caccia di rinforzi di grande spessore per centrare un piazzamento europeo anche nella prossima stagione.

Walker non sarebbe il solo esterno monitorato dal Milan. Infatti, i rossoneri tengono d'occhio anche Benjamin Pavard che potrebbe lasciare il Bayern Monaco in estate.

L'esterno francese era stato accostato all'Inter già a gennaio come possibile sostituto di Dumfries.

Milan, possibile interesse per Arnautovic a giugno

Altro reparto che potrebbe esser rivoluzionato in estate è sicuramente quello offensivo. L'unica certezza risponde al nome di Olivier Giroud, mentre le posizioni di Rebic ed Origi sono in bilico.

Resta infine da scoprire il futuro di Zlatan Ibrahimovic.

Per questo, il Diavolo vuole regalare a Pioli un attaccante di spessore che possa alternarsi con Giroud. Stando agli ultimi rumor, la dirigenza rossonera avrebbe messo nel mirino Marko Arnautovic, attaccante austriaco del Bologna che dopo un grande inizio di campionato con otto reti ha subito diversi infortuni che ne hanno condizionato il rendimento.

Il Diavolo potrebbe intavolare una trattativa con il club rossoblù che valuta il suo numero nove tra i 5-10 milioni di euro.

Arnautovic non sarebbe il solo attaccante seguito dal Milan. Infatti, resta in piedi anche la candidatura di Lois Openda, che tanto bene sta facendo con la maglia del Lens in Ligue. L'attaccante viene valutato attorno ai 20 milioni di euro, visto l'interesse anche di altri club europei come l'Inter.

Infine, più complessa è la candidatura di Hojlund, valutato attorno ai 50 milioni di euro dall'Atalanta, e già nel mirino del Bayern Monaco come erede di Lewandowski.