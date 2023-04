La Juventus nelle prossime settimane si metterà al lavoro per definire il progetto sportivo per la stagione 2023-2024, non solo per quanto concerne il mercato dei giocatori, ma anche riguardo la struttura dirigenziale, ad esempio con l'innesto di un nuovo direttore sportivo. La proprietà sta cercando di contribuire nella costruzione di un progetto sportivo che ritorni a essere vincente, in tal senso vanno anche delle recenti dichiarazioni di Luca Momblano a Juventibus. Il giornalista sportivo ha affermato che John Elkann starebbe lavorando in prima persona nella valutazione di chi sarà parte integrante del progetto sportivo bianconero.

Momblano parla di John Elkann e del suo contributo alla Juventus del futuro

'Da quello che mi risulta John Elkann è, molto più di quanto noi crediamo, assolutamente un attore protagonista degli incontri e delle valutazioni in corso della Juventus del futuro. Questa non è una cosa da poco', sono queste le dichiarazioni di Luca Momblano a Juventibus.

Il giornalista ha risposto anche a un precisa domanda di Massimo Zampini sul futuro professionale di Massimiliano Allegri. L'avvocato gli ha chiesto: 'Su chi ti giocheresti un euro come allenatore della Juventus per la stagione 2023-2024? Lo giocheresti su Allegri si o no?'. La risposta di Luca Momblano è stata: 'No'. Queste dichiarazioni del giornalista erano arrivate prima del ritorno delle semifinali di Coppa Italia, in cui poi la Juventus è stata eliminata dall'Inter.

Il punto sul futuro della Juventus: dal tecnico al direttore sportivo

La Juventus starebbe lavorando anche all' innesto di un nuovo direttore sportivo. La scelta di tale figura avrà conseguenze anche sulla conferma o meno di Massimiliano Allegri (il quale ha un contratto fino al giugno 2025) sulla panchina bianconera. Fra le ipotesi che circolano ci sono Cristiano Giuntoli del Napoli, ma anche Ricky Massara del Milan e Andrea Berta dell'Atletico Madrid.

Per quanto riguarda il tecnico in caso di addio di Allegri si valuta un nome importante come Zinedine Zidane: dalla Francia arrivano indiscrezioni di mercato secondo le quali il tecnico francese sarebbe interessato alla panchina bianconera anche se la Juventus non dovesse qualificarsi alla Champions League nella stagione 2023-2024. Intanto sono stati accostati recentemente ai bianconeri anche i profili di Roberto De Zerbi del Brighton e Igor Tudor dell'Olympique Marsiglia.