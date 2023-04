La stagione dell'Inter passerà dalla qualificazione della squadra alla Champions League per la stagione 2023-2024. A confermarlo indirettamente è stato Giuseppe Marotta prima del match di Coppa Italia fra Juventus-Inter in cui si è detto soddisfatto del lavoro di Simone Inzaghi per aver raggiunto una semifinale di Coppa Italia ed un quarto di finale di Champions League. Il progetto sportivo dell'Inter però passa dalla qualificazione alla Champions League e dai circa 60 milioni di euro che arriverebbero dalla Uefa. Per questo non sarebbe certa la permanenza di Inzaghi per la stagione 2023-2024.

Fra i nomi avvicinati alla panchina dell'Inter ci sarebbe anche quello di Massimiliano Allegri, che piace a Giuseppe Marotta. I due hanno lavorato insieme alla Juventus ottenendo diversi successi importanti in Italia e andando vicino alla vittoria della Champions League per ben due volte, nel 2015 e nel 2017.

Marotta gradirebbe l'ingaggio di Allegri

Secondo le ultime indiscrezioni di juvelive.it l'Inter potrebbe valutare l'ingaggio di Massimiliano Allegri nell'eventualità in cui il tecnico venisse esonerato dalla Juventus a fine stagione. Le possibilità di un addio alla società bianconera si concretizzerebbero in caso di finale di stagione deludente. L'Inter valuterebbe la sostituzione di Simone Inzaghi soprattutto se non dovesse arrivare la qualificazione alla Champions League per la stagione 2023-2024.

Marotta prima di Juventus-Inter di Coppa Italia aveva dichiarato: 'Per le priorità della società però immaginare di essere fuori dalla Champions ci imporrebbe di rivedere tutti i piani economici della prossima stagione'. Parole che lasciano intendere che la conferma del tecnico piacentino non sembrerebbe essere così scontata.

Mancano nove partite alla fine del campionato, l'Inter è quarta in campionato insieme alla Roma con un +6 sulla Juventus sesta ed un +2 sull'Atalanta quinta in classifica. Sarà quindi un finale di stagione impegnativo anche perché tutte le squadre che lottano per i primi posti sembrano avere una forma ottimale e possono lottare per i primi posti.

Fra l'altro Atalanta e Lazio hanno il vantaggio di pensare solo il campionato in quanto non sono impegnate nelle competizioni europee.

I possibili nomi per il post Inzaghi

Abbiamo parlato del possibile ingaggio di Massimiliano Allegri, gradito da Giuseppe Marotta. In tal caso però ci dovrebbe essere un finale di stagione deludente della Juventus per giustificare un eventuale esonero del toscano, che ha un contratto con la società bianconera fino a giugno 2025. Altro nome che piace all'Inter è quello di Roberto De Zerbi, che sta disputando una stagione importante al Brighton. Di recente si è fatto il nome anche di Antonio Conte, che ha rescisso il contratto con il Tottenham e attualmente è senza panchina.