Tutto fatto, oppure no? Ci sono nubi che iniziano a crearsi nell'affare tra il Paris Saint Germain e Milan Skriniar, difensore centrale dell'Inter. I parigini avevano provato l'assalto nelle ultime due finestre di mercato, poi però hanno deciso di aspettare per concludere la trattativa acquistando il giocatore a parametro zero. Il suo contratto con i nerazzurri scade infatti a giugno, le trattativa per il rinnovo non hanno avuto esito e così lo slovacco ha deciso di accasarsi a Parigi con un ricco contratto che dovrebbe far arrivare nelle sue tasche nove milioni di euro più due di bonus a stagione, più 16 milioni di bonus alla firma.

Una scelta che è costata al ragazzo la fascia da capitano del club meneghino e anche le proteste dei tifosi che lo avevano eletto tra i loro preferiti soprattutto dopo la vittoria dello Scudetto con Conte in panchina.

PSG-Skriniar, l'affare è in bilico

Ora però tutto è tornato in bilico a causa delle precarie condizioni fisiche di Skriniar che continua a lottare con un problema alla schiena. Il difensore, titolarissimo di Simone Inzaghi, non gioca dal primo minuto dalla gara di andata degli ottavi di finale di Champions League con il Porto del 26 febbraio, mentre l'ultima apparizione, di soli 10 minuti, è arrivata una settimana dopo ancora contro i lusitani. Negli ultimi due mesi quindi sono state dieci le partite saltate e sul ritorno non ci sono certezze a causa della lombosciatalgia.

Un problema fisico irrisolto che adesso preoccupa il PSG che già durante l'ultima sosta per le Nazionali aveva invitato Skriniar a sottoporsi ad una visita in un centro francese accendendo la reazione infastidita dell'Inter. La società della Capitale transalpina adesso avrebbe vincolato l'effettiva firma, e quindi la conclusione dell'affare, a un'accurata e dettagliata visita medica che dovrebbe fornire esito positivo per dare il via libera all'operazione.

E se così non dovesse andare? Se i problemi alla schiena dovessero convincere il Paris Saint Germain a non chiudere l'operazione? A quel punto da giugno Skriniar sarebbe senza contratto e tutto tornerebbe in gioco.

L'Inter però non può aspettare e per questo sta vagliando in sede di Calciomercato alcuni nomi per la sostituzione dello slovacco arrivato dalla Sampdoria.

In Italia una pista porta a Becao del'Udinese che ha cararteristiche simili ed è già abituato a giocare nella difesa a tre. Altri nomi dalla Serie A sono quelli del gioiellino dell'Atalanta Scalvini, che però ha un prezzo molto alto, e Demiral che con Gasperini non è più titolare. All'estero stuzzica invece l'idea Djalò del Lille, portoghese di 23 anni dalla grande prestanza fisicia, è alto un metro e novanta.