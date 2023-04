La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti durante il Calciomercato estivo. Ci sono diverse esigenze soprattutto per quanto riguarda il settore difensivo. Potrebbe arrivare un centrale oltre che giocatori per le fasce difensive. Non è da scartare la possibilità di rinforzi per il settore avanzato, a tal riguardo le ultime notizie di mercato che arrivano dalla stampa spagnola parlano di un altro possibile ritorno nella società bianconera. Ci si riferisce ad Alvaro Morata, che vorrebbe lasciare l'Atletico Madrid per ritornare a Torino.

Il suo contratto è in scadenza a giugno 2024 e potrebbe approdare nella società bianconera a prezzo vantaggioso. Ad agevolare il possibile arrivo di Morata alla Juventus è l'interesse dell'Atletico Madrid per Romelu Lukaku, che difficilmente sarà riscattato dall'Inter a giugno e dovrebbe ritornare al Chelsea ma non per rimanerci. Il belga potrebbe trasferirsi in prestito con diritto di riscatto all'Atletico Madrid considerando che il giocatore piacerebbe molto a Simeone come rinforzo per il settore avanzato. Fra l'altro gli inglesi e gli spagnoli dovranno discutere anche del futuro professionale di Joao Felix, trasferitosi in prestito al Chelsea nel mercato di gennaio.

Il giocatore Morata potrebbe ritornare alla Juventus a giugno

Sarebbe la terza esperienza professionale a Torino per Morata dopo che ha giocato nella società bianconera dal 2014 al 2016 e dal 2020 al 2022. Una stagione importante quella dello spagnolo con l'Atletico Madrid, fino ad adesso ha disputato 29 match in campionato segnando 10 gol fornendo 2 assist decisivi ai suoi compagni. A questi bisogna aggiungere 4 match con 2 gol ed 1 assist in Coppa di Spagna e 5 match in Champions League.

Il suo contratto è in scadenza a giugno 2024, con un'offerta di circa 20 milioni di euro potrebbe lasciare la società spagnola.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzare anche centrocampo e settore difensivo. Piace Youri Tielemans del Leicester, in scadenza di contratto con la società inglese a giugno. Per quanto riguarda invece le fasce difensive piace Fabiano Parisi dell'Empoli, valutato circa 20 milioni di euro come Emil Holm dello Spezia, terzino destro che con la società ligure sta disputando una stagione importante.