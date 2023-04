Sabato 15 aprile, alle 20:45, Lukaku e Correa dovrebbero guidare l'attacco dell'Inter nella gara di campionato contro il Monza. Nella prossima stagione, però, entrambi potrebbero non far parte dell'organico nerazzurro. I loro destini sembrano in bilico, soprattutto quello dell'argentino ex Lazio che dalla stagione 2021-2022 (quando è arrivato a Milano) ha fatto piuttosto poco, con 66 presenze (partendo spesso dalla panchina) e 9 reti complessive tra Serie A e coppe.

Non sarà facile cedere Correa [VIDEO], a meno che la società meneghina non accetti di venderlo ad una cifra inferiore rispetto a quella versata alla Lazio per vestirlo di nerazzurro (5 milioni di prestito oneroso e 25 milioni di euro per il riscatto).

Il futuro del Tucu potrebbe essere in Premier League dove ci sarebbe l'Everton alla ricerca di una seconda punta.

L'eventuale uscita del 28enne argentino potrebbe aprire le porte della Pinetina a Marcus Thuram, pallino dei dirigenti Marotta e Ausilio fin dal 2021, quando avevano pensato a lui per rimpiazzare Lukaku, a quell'epoca ceduto al Chelsea.

L'Inter sarebbe in attesa di una risposta da Thuram

Marcus Thuram il 30 giugno andrà in scadenza di contratto con il Borussia Monchengladbach. Il bomber francese piace a diverse squadre soprattutto della Premier League, con il Newcastle che sarebbe particolarmente interessato ad acquisire il suo cartellino. In Italia, l'Inter dovrebbe guardarsi le spalle dal Milan che, avendo un reparto offensivo formato da due giocatori di esperienza ma ormai piuttosto maturi come Giroud e Ibrahimovic, potrebbe puntare sull'opportunità di ingaggiare un centravanti di talento (quasi 26enne) a parametro zero.

L'Inter, per provare ad anticipare la concorrenza, avrebbe già inviato al calciatore transalpino la sua offerta d'ingaggio. A questo punto l'ultima parola spetterebbe al figlio d'arte (suo padre è il campione del mondo francese Lilian Thuram, ex Parma e Juventus) che nelle prossime settimane dovrebbe contattare il club di Viale della Liberazione per dare una risposta.

Firmino potenziale obiettivo se Lukaku dovesse andar via

Piuttosto incerto anche il futuro di Romelu Lukaku. Il belga vorrebbe restare all'Inter e non avrebbe intenzione di tornare al Chelsea. In caso di mancato accordo tra le parti per un nuovo prestito e soprattutto per un eventuale riscatto ad una cifra accessibile per le casse della compagine milanese, allora da Viale della Liberazione dovrebbero cominciare a guardare altrove.

In questo caso si resterebbe in Premier League, ma i radar di Marotta e Ausilio sarebbero stavolta puntati su Liverpool. Roberto Firmino, attaccante dei Reds, non dovrebbe rinnovare il vincolo contrattuale in scadenza a giugno. Dunque si tratterebbe (come nel caso di Thuram) di un altro bomber che potrebbe completare l'organico interista nella prossima stagione a parametro zero. Sembra che nelle prossime settimane i dirigenti della Beneamata debbano incontrare gli agenti del 31enne brasiliano.

Insomma, soprattutto se l'Inter dovesse partecipare alla prossima Champions League, il suo reparto offensivo potrebbe decisamente cambiare e, chissà, forse non ci sarebbe più la possibilità di vedere Lukaku e Correa in attacco dal primo minuto.