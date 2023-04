Sono recentemente scattate le condizioni necessarie per l'obbligatorietà del riscatto dell'attaccante Andrea Pinamonti da parte del Sassuolo. L'Inter, dunque incasserà dalla transazione circa 20 milioni di euro nella prossima estate, una somma che potrebbe essere utile ad agire nel prossimo mercato.

La scelta del Sassuolo: Andrea Pinamonti

La società neroverde ha voluto puntare sull'attaccante cresciuto nelle giovanili dell'Inter e che per la prima volta nel prossimo giugno lascerà a titolo definitivo la sua squadra "natale" dopo tante esperienze in prestito, tra cui la migliore lo scorso anno all'Empoli, quando mise a segno 13 reti in campionato.

Il Sassuolo la scorsa estate aveva poi deciso di puntare forte su Andrea Pinamonti acquisendolo dall'Inter in prestito con un obbligo di riscatto allo scattare di determinate presenze e minutaggio in Serie A, che si è verificato nell'ultima partita del Sassuolo con la discesa in campo dell'attaccante.

In questo campionato di Serie A l'attaccante classe 1999 nato a Cles ha finora segnato cinque reti su 25 presenze.

L'accordo fra Sassuolo e Inter per la possibilità di acquistarlo nuovamente

Nel contratto fra Inter e Sassuolo firmato la scorsa estate per Pinamonti non è stata inserita formalmente alcuna clausola di recompra per i nerazzurri.

Stando a quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport però Marotta e Carnevali sancirono un “patto tra gentiluomini”, ossia un gentlemen's agreement.

Di fatto il Sassuolo darà una corsia preferenziale all’Inter in caso di una cessione futura di Pinamonti. Dunque, se i neroverdi decideranno di privarsi del centravanti dovranno avvisare l'Inter sul prezzo per la cessione, poi starà alla società nerazzurra decidere se riprendersi il giocatore o se lasciare che Pinamonti vada in altri club.

La Lazio sarebbe interessata al giocatore: Pinamonti come vice-Immobile

I guai fisici di questa stagione che hanno colpito Ciro Immobile avrebbero indotto la Lazio ha riflettere su un eventuale investimento in attacco come rinforzo per la prossima stagione per la squadra allenata da Maurizio Sarri.

Andrea Pinamonti potrebbe essere il profilo giusto per affiancare l'attaccante azzurro, ma anche per sostituirlo in alcune partite.

L'eventuale qualificazione alla prossima Champions League porterebbe il club laziale a spingersi a un investimento di circa 25 milioni di euro per acquistare il giovane attaccante scuola Inter.