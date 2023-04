La Juventus è attesa da settimane impegnative fra calcio giocato e vicende giudiziarie. Due situazioni che, in qualche modo, sono da considerare sullo stesso livello dal punto di vista sportivo considerando che il caso plusvalenze ha portato -15 punti già scontato in campionato. Sulle vicende giudiziarie che stanno riguardando la società bianconera, ha parlato Giuseppe Visone. Intervistato da calciomercato.it, il pubblico ministero ha parlato dell'importanza dell'esito del ricorso al Collegio di Garanzia del Coni per il caso plusvalenze. Secondo il giudice, da quest'ultimo si capirà molto di più dalla vicenda stipendi che, invece, è normata e potrebbe essere risolta dalla Juventus con un patteggiamento.

Tale procedura giudiziaria deve essere però accordata fra Procura Figc e la società bianconera. Sarà, quindi, molto importante per Allegri cercare di arrivare fino in fondo in Europa League e vincere la competizione europea, anche per garantirsi la possibilità di giocare la Champions League, anche perché potrebbe arrivare un'altra penalizzazione in campionato per la manovra stipendi.

Il pm Visone ha parlato di possibile patteggiamento per la Juventus per la manovra stipendi

'Dal caso plusvalenze si capirà di più sulla vicenda stipendi. Quest’ultima è codificata alla perfezione da una legge e le prove sono strutturate visto che i calciatori hanno affermato che si trattava di un differimento del pagamento di alcune mensilità'.

Queste le dichiarazioni di Giuseppe Visone intervistato a calciomercato.it. Il pubblico ministero ha aggiunto: 'Penso si vada verso il patteggiamento'. A conferma di questo, secondo il giudice, ci sono anche le dichiarazioni di Massimiliano Allegri che 'mi fanno pensare di vincere l'Europa League così per difendere la categoria in previsione di una penalizzazione di punti'.

Di conseguenza a detta del pubblico ministero potrebbe arrivare una penalizzazione ulteriore per la manovra stipendi che potrebbe andare a pesare inevitabilmente sulla partecipazione alle competizioni europee nella stagione 2023-2024. Per questo, diventa importante vincere l'Europa League (che permetterebbe di giocare la Champions League) e/o eventualmente la Coppa Italia che, invece, garantisce l'accesso all'Europa League in caso di vittoria.

La manovra stipendi

Tanti addetti ai lavori hanno parlato della manovra stipendi ipotizzando il patteggiamento ma successivamente alla sentenza che arriverà dal Collegio di Garanzia del Coni per il caso plusvalenze. Alcuni addetti ai lavori hanno parlato di una possibile penalizzazione di pochi punti e soprattutto di una multa pecuniaria pesante. Alcuni giornali sportivi parlano di una sanzione da circa 100 milioni di euro.