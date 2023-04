La Juventus è al lavoro per definire le strategie di mercato da portare avanti per il Calciomercato estivo. Tutto passerà dalle scelte dirigenziali, con il possibile arrivo di un nuovo direttore sportivo e con Federico Cherubini che potrebbe ricoprire un nuovo ruolo nella società bianconera. Si sono fatti i nomi di Ricky Massara del Milan e di Cristiano Giuntoli del Napoli ma, negli ultimi due match, è stato presente all'Allianz Stadium Alessandro Del Piero. L'ex giocatore della Juventus è stato più volte acclamato dai tifosi bianconeri. Diversi addetti ai lavori hanno sottolineato come potrebbe esserci un ruolo in società per Del Piero.

A parlare dell'argomento è stato anche Romeo Agresti. Il giornalista sportivo, ospite a Juventibus, ha dichiarato come difficilmente, a sua detta, Del Piero potrebbe prendere il posto di Nedved nel ruolo di vice presidente della società bianconera. Ha poi aggiunto che, in questo momento, per quanto riguarda la dirigenza, la Juventus avrebbe altre priorità rispetto ad un inserimento dell'ex giocatore bianconero.

Romeo Agresti ha parlato del possibile ritorno di Del Piero

'Non vedo Del Piero come vice presidente. Significherebbe per lui avere un biglietto sempre omaggio allo stadio e nulla più. Io lo vedrei con un profilo alla Maldini ma ho intuito che le priorità della Juve siano altre'. Queste le dichiarazioni di Romeo Agresti a Juventibus.

Secondo Agresti, quindi, Del Piero potrebbe diventare un direttore generale, ovvero il ruolo di Maldini al Milan. Il giornalista sportivo ha aggiunto: 'Questo matrimonio bis tra Juve e Del Piero si potrebbe creare solo con basi solide, non penso ad un Alex con un ruolo alla Nedved'. Le priorità sono altre per il giornalista sportivo: evidente il riferimento a nuove figure per la gestione sportiva che vadano a supportare il lavoro di Massimiliano Allegri.

Come già anticipato, potrebbe arrivare un nuovo direttore sportivo. Si è parlato di Ricky Massara del Milan che ha un contratto con la società milanese fino a giugno 2024. Altro nome è quello di Cristiano Giuntoli: secondo le ultime indiscrezioni di mercato, ci sarebbe stato un incontro a Milano fra l'amministratore delegato della società bianconera, Maurizio Scanavino, e l'attuale direttore sportivo del Napoli.

Quel che sembra certo è che, in questo momento, la società bianconera aspetta l'esito del ricorso al Collegio di Garanzia del Coni per iniziare a programmare la stagione 2023-2024.

Il mercato della Juventus

Le prime decisioni da prendere riguardano i giocatori in scadenza di contratto a giugno. Fra questi, però, sembrerebbero molto probabili le conferme di Alex Sandro e Di Maria, anche in caso di mancata qualificazione alla Champions League nella stagione 2023-2024. Su Juan Cuadrado e Adrien Rabiot, invece, è probabile che si debba attendere la fine del mese di aprile per una decisione sul loro futuro professionale e l'eventuale permanenza a Torino anche la prossima stagione.