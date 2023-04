Le numerose prove incolore di Dusan Vlahovic potrebbero indurre la Juventus a cercare una soluzione alternativa per l'attacco della prossima stagione. L'indiscrezione riportata nelle ultime ore da Calciomercato.com porta al nome di Rasmus Hojlund, giovane attaccante dell'Atalanta che ha già siglato sette reti in Serie A alla sua prima stagione in Italia. Oltre ai bianconeri ci sarebbero però due top club europei sulle tracce dell'ex Sturm Graz, tra i quali Chelsea e Bayern Monaco.

Non solo Juventus, le big europee sarebbero interessate a Hojlund

L'Atalanta continua a collezionare talenti. Uno degli ultimi ad affermarsi è stato Rasmus Hojlund, attaccante del 2003 cresciuto in Danimarca e approdato a Bergamo nell'estate 2022. Gasperini lo ha schierato 26 volte ed è stato contraccambiato da 8 gol e 3 assist tra campionato e coppa. Un ruolino che ha permesso al talentino di mettersi in luce nel panorama calcistico italiano e internazionale. La Juventus lo avrebbe individuato come sostituto di Vlahovic ma in ogni caso dovrà fare i conti con la famiglia Percassi e soprattutto con la concorrenza delle big europee. Arsenal, Real Madrid, Borussia Dortmund e Manchester United potrebbero infatti far partire una vera e propria asta, partendo dalla cifra di 50 milioni.

Stando alle ultime indiscrezioni inoltre, il Chelsea che sembra vicino ad ingaggiare Luis Enrique come tecnico sarebbe disposto ad arrivare a 65 milioni.

Juventus-Vlahovic, l'idillio stenta a decollare: il serbo colleziona prestazioni opache e potrebbe essere ceduto in estate

Il primo atto del derby d'Italia di Coppa Italia tra Juventus e Inter è terminato 1-1.

Altra prova insufficiente di Dusan Vlahovic, fermo a 11 centri totali in stagione. Una situazione che potrebbe indurre la dirigenza della Juventus a cercare un suo sostituto, soprattutto a fronte dell'ingente investimento effettuato all'inizio del 2022. Ai tempi, il serbo venne ceduto dalla Fiorentina per una cifra, bonus compresi, vicina agli 80 milioni di euro.

Vlahovic ha ripagato in parte la fiducia della Juve, rimanendo spesso imbrigliato nelle tele difensive degli avversari.

Complessivamente l'ex viola ha siglato 20 reti in 51 partite con la squadra di Allegri, cifra lontana dai 49 centri in 108 gare con la maglia della Fiorentina, quando a soli venti anni calcava per la prima volta i campi del massimo campionato italiano. Nonostante ciò il numero 9 della Juventus può sfruttare il finale di stagione per rilanciarsi in bianconero o quantomeno attirare l'interesse di club europei pronti a sfruttare tutto quello che ha messo e non ha messo in mostra a Torino. Proprio prima di accasarsi alla corte di Max Allegri, il classe 2000 aveva avuto corteggiamenti da parte di top club come l'Arsenal. Da capire se alla luce delle ultime grigie prestazioni gli inglesi o altri club sarebbero ancora disposti a puntare su di lui, sborsando ai bianconeri i 90 milioni di euro richiesti.