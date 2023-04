L'Inter valuta i possibili eredi di Simone Inzaghi. Il nome più gettonato e stimato dalla dirigenza corrisponderebbe al profilo di Roberto De Zerbi. Il tecnico è però legato al Brighton fino al 2026 e per ingaggiarlo è necessario pagare una clausola agli inglesi. Per questo motivo, l'affare per i nerazzurri sarebbe adesso molto complicato.

La dirigenza presieduta dagli Zhang monitorerà le prossime prestazioni per decidere il futuro di Inzaghi che ha ancora un anno di contratto. Il tecnico si gioca tutto nelle prossime gare in programma nel mese di aprile ma molto dipenderà dalla Champions League e da come terminerà il campionato.

I dirigenti hanno imposto l'obiettivo quarto posto, utile per accedere alla massima competizione europea.

Le prestazioni e le parole del tecnico hanno però suscitato qualche malumore e qualche problema di gestione anche all'interno del gruppo che avrebbe criticato i modi in cui vengono impostati gli allenamenti dallo stesso Inzaghi. Non si esclude dunque che si possa verificare un cambio della guardia al termine di questa stagione. L'Inter potrebbe così scegliere un tecnico giovane, con ottime qualità nel valorizzare i giovani e molto intraprendente nella qualità del gioco. Per questo motivo, Roberto De Zerbi sarebbe un vero obiettivo di Giuseppe Marotta. L'arrivo dell'ex Sassuolo potrebbe portare ad un cambio del modulo dalla difesa a tre a quella a quattro.

La possibilità per De Zerbi si riduce

De Zerbi è dunque legato al Brighton e, come confermato dall'esperto di Calciomercato internazionale Fabrizio Romano al canale di SOS Fanta su Twitch, liberarlo costerebbe circa 13 milioni di euro. L'Inter deve fare prima i conti con i problemi economici che attanagliano gli Zhang cosa che potrebbe condurre la società a cedere big di valore come fatto negli anni precedenti con Achraf Hakimi e Romelu Lukaku.

"De Zerbi ha una clausola da 13 milioni valida solo in estate. La vedo molto difficile che un club italiano possa andare dal Brighton, pagarla e poi offrire uno stipendio importante all'allenatore" ha dichiarato Romano.

Nel frattempo, l'Inter starebbe valutando anche altri allenatori. Interesserebbe Thiago Motta del Bologna che avrebbe un costo accessibile ma sarebbe in piedi anche l'idea di un possibile ritorno di Antonio Conte. Il tecnico leccese ha lasciato il Tottenham e conosce già molto bene ambiente a calciatori. Simeone, invece, porterebbe un progetto ambizioso ma molto costoso visto lo stipendio che percepisce.