La Juventus è attesa da un Calciomercato impegnativo in estate. Molto dipenderà dalle vicende giudiziarie, se dovessero arrivare delle penalizzazioni pesanti è probabile che la squadra non disputi le competizioni europee. A parlare del mercato della società bianconera in una recente intervista a juventusnews24.com è stato Paolo Bargiggia, che ha parlato di diversi cambiamenti nella rosa bianconera. La mancata partecipazione alle competizioni europee potrebbe portare ad un alleggerimento dei costi e degli ingaggi pesanti, da qui la possibilità di diverse partenze e di tanti acquisti durante il calciomercato estivo.

Il giornalista Bargiggia ha parlato del possibile arrivo di 7-8 giocatori alla Juventus nel calciomercato estivo

'In estate alla Juve sarà comunque rivoluzione. Almeno 7-8 nuovi giocatori li vedremo, la squadra molto probabilmente non parteciperà alle competizioni europee per un anno anche se dovesse vincere l’Europa League'. Queste le dichiarazioni di Paolo Bargiggia in una recente intervista a juventusnews24.com. Un mercato che potrebbe essere condizionato dalle vicende giudiziarie che stanno riguardando la società bianconera. Secondo il giornalista sportivo la Juventus potrebbe avere una penalizzazione di 6-9 punti in riferimento al caso plusvalenze. A tal riguardo si attende l'ufficialità delle motivazioni del Collegio di Garanzia del Coni in merito alla decisione di annullare i 15 punti di penalizzazione per la società bianconera con rinvio alla Corte Federale d'Appello.

Secondo Bargiggia quest'ultima potrebbe decidere di sanzionare la Juventus fino a 9 punti di penalizzazione e questo potrebbe significare mancata qualificazione alle competizioni europee anche se dovesse arrivare la vittoria dell'Europa League. In merito invece alla manovra stipendi se dovesse riuscire a patteggiare con la Procura Figc potrebbe arrivare una sanzione pecuniaria pesante.

Paolo Bargiggia ha parlato anche di Pogba

Il giornalista sportivo Bargiggia ha parlato anche dell'esigenza di diminuire i costi per la Juventus. Difficile sarà vendere Paul Pogba, che rimane un investimento pesante se consideriamo l'ingaggio vicino ai 10 milioni di euro a stagione fino a giugno 2026. Ha voluto lanciare una critica alla gestione Agnelli sottolineando come l'ingaggio del centrocampista francese sia responsabilità degli ex dirigenti della società bianconera.

Servirà però l'ingaggio di un nuovo direttore sportivo, che sappia di calcio. Sull'argomento il giornalista sportivo aveva parlato anche sul suo profilo Twitter dichiarando come Allegri sia fortunato per essere rimasto nella Juve. Il motivo secondo Bargiggia è che mancano dirigenti esperti di calcio attualmente nella società bianconera.