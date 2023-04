La dirigenza dell'Inter nonostante gli ottimi risultati nelle coppe nazionali ed europee starebbe ragionando su un eventuale cambio di guida tecnica per la prossima stagione, soprattutto nel caso Simone Inzaghi non riesca a portare i nerazzurri nella prossima Champions League centrando almeno il quarto posto in campionato; il nome nuovo di queste ultime ore di Calciomercato sarebbe quello dell'allenatore della Lazio Maurizio Sarri.

L'idea dell'Inter per una nuova guida tecnica: Maurizio Sarri

L'allenatore della Lazio Maurizio Sarri ha un contratto con la squadra capitolina fino al giugno 2025 ma sarebbe stato lo stesso allenatore a chiedere rassicurazioni per le prospettive future.

Nel caso in cui il rapporto tra tecnico e società dovesse incrinarsi, la dirigenza nerazzurra sarebbe alla finestra per attendere eventuali sviluppi e pensare ad un eventuale ingaggio del tecnico toscano.

La stagione con la Lazio, trascinata fino ai quarti in Europa ed attualmente saldamente in zona Champions League in campionato con il suo secondo posto dietro solamente al Napoli capolista, avrebbe acceso nuovamente i riflettori sull'allenatore Maurizio Sarri: la dirigenza nerazzurra starebbe pensando a lui in caso di mancata qualificazione alle prossime coppe europee proprio per cercare di rialzare il livello in campionato dei nerazzurri.

La posizione di Simone Inzaghi all'Inter

Il tecnico dei nerazzurri Simone Inzaghi ha un contratto con l'Inter fino al giugno 2024 ma la sua permanenza a Milano sembrerebbe legata all'eventuale qualificazione alla prossima Champions League: dovesse mancare il quarto posto in campionato l'allenatore piacentino potrebbe essere esonerato nella prossima estate.

Simone Inzaghi in questa stagione ha già conquistato una Supercoppa Italiana contro il Milan, nella finale secca di Ryad vinta 3-0 nettamente dominando sul piano del gioco e della mentalità; la prossima semifinale di Champions League sempre contro il Milan potrebbe comunque essere uno spartiacque importante per la stagione del tecnico nerazzurro.

Dovesse portare l'Inter in finale di Champions League sarebbe più complesso per la dirigenza rinunciare al tecnico, anche se dovesse mancare l'accesso alla prossima competizione europea; in quel caso Giuseppe Marotta e Piero Ausilio dovranno riflettere a fondo sulle scelte da percorrere.

Le alternative a Simone Inzaghi

Oltre a Maurizio Sarri, la dirigenza nerazzurra starebbe pensando anche a Thiago Motta come eventuale sostituto di Simone Inzaghi per la prossima stagione; l'attuale tecnico del Bologna affascinerebbe soprattutto parte della tifoseria per il suo passato in nerazzurro ma la dirigenza non sarebbe ancora completamente convinta della scelta tecnica.