Questa mattina 13 aprile, la Juventus ha svolto la seduta di rifinitura in vista dell'andata dei Quarti di Finale di Europa League contro lo Sporting Lisbona. Massimiliano Allegri ha ancora diversi dubbi e per questo motivo ha voluto effettuare più prove tattiche. Il tecnico livornese ha così provato una formazione con Nicolò Fagioli e una senza il numero 44 juventino con schierato un 3-4-3: in quest'ultimo caso in avanti dovrebbe toccare al tridente formato da Federico Chiesa, Arek Milik e Angel Di Maria.

Dusan Vlahovic è a disposizione ma partirà dalla panchina dopo il colpo alla caviglia rimediato contro la Lazio nel match perso dai bianconeri per 2-1 con reti di Milinkovic-Savic, Rabiot e Zaccagni.

Cambi di formazione

In caso di tridente formato da Federico Chiesa, Arek Milik e Angel Di Maria giocheranno in fascia anche Juan Cuadrado e Filip Kostic che di certo non sono giocatori difensivi: sarebbe dunque un modulo super offensivo quello scelto da Allegri per affrontare il classico 3-4-3 dello Sporting.

Nella difesa a 3 verrebbero invece impiegati Federico Gatti, Gleison Bremer e Danilo con Alex Sandro in panchina assieme a Leonardo Bonucci, ormai pienamente recuperato ma ancora a secco di minuti dopo l'infortunio ad eccezione di qualche comparsa nei minuti di recupero.

Unico assente sarà Mattia De Sciglio fermo per un risentimento muscolare, anche Paul Pogba infatti è tra i convocati.

Torna Pogba

Contro lo Sporting Lisbona andrà dunque in panchina anche il centrocampista transalpino che finora si è visto in campo solo contro Torino e Roma in campionato nei minuti finali. In caso di 3-4-3 in panchina ci sarà anche Nicolò Fagioli visto che Massimiliano Allegri avrebbe un centrocampo a quattro formato da Juan Cuadrado, Manuel Locatelli, Adrien Rabiot e Filip Kostic.

Le armi più taglienti a disposizione di Allegri in panchina sarebbero dunque Fagioli e Vlahovic, pronti a subentrare a gara in corso: qualora invece il tecnico livornese alla fine non dovesse optare per il tridente in campo si vedrebbe il classico 3-5-1-1 con Di Maria a supporto di Milik e Fagioli nella mediana a 3 al posto di Federico Chiesa che si accomoderebbe in questo modo in panchina pronto ad entrare a gara in corso.

A far vacillare l'allenatore toscano probabilmente l'ottimo secondo tempo giocato dall'esterno italiano contro la Lazio evidenziato anche dal vice Landucci nel post gara.

La probabile formazione della Juventus (3-4-3): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Milik, Di Maria.