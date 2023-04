Prosegue il botta e risposta a distanza tra l'Uefa e la Juventus. Il club bianconero, a dirla tutta, non proferisce verbo, a meno di ciò che non viene rivelato perchè confinato nelle stanze 'segrete' della società: sono invece di dominio pubblico l'esternazioni dell'organismo europeo che continua, per bocca del Presidente Aleksander Ceferin, ad evidenziare quanto meno la poca lungimiranza del progetto Superlega che la società bianconera sta promuovendo insieme a Barcellona e Real Madrid.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, la Uefa sarebbe però pronta a riallacciare i rapporti con la società bianconera a condizione di una rinuncia da parte di quest'ultima alla Superlega stessa.

Una decisione quella di lasciare la Superlega che l'organismo presieduto da Ceferin vorrebbe arrivasse quanto prima.

Nel corso del suo ultimo intervento, il numero uno Uefa ha fatto riferimento anche al processo penale in cui è incappata la Juventus stessa - 'C'è un processo penale in corso, vedremo cosa succederà' -, che sul fronte sportivo attende per il 19 aprile l'esito del ricorso presentato presso il Collegio di Garanzia del Coni contro la sanzione di 15 punti di penalizzazione stabilita dalla Corte Federale d'Appello sul caso plusvalenze fittizie.

In tanti hanno commentato il post del giornalista, fra questi un collega di Capuano, Paolo Ziliani, che ha scritto: 'Forse è la Juve che ha bisogno di riallacciare, perchè mai l'Uefa dovrebbe dovrebbe avere questa urgenza? L'Uefa chiese subito a tutti l'abiura alla Superlega, solo in 3 non la fecero. Ora sono cavoli di Juve, Barça e Real, facciano come credono, all'Uefa non può fregare di meno'.

