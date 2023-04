La Juventus sarebbe già al lavoro per costruire il futuro del club. In questa fase, stando almeno a quanto riportato da Sportitalia, la società sarebbe intenta ad ingaggiare un sostituto di Federico Cherubini in qualità di nuovo direttore sportivo: secondo l'emittente televisiva l'amministratore delegato bianconero Maurizio Scanavino avrebbe infatti incontrato in segreto a Milano l'attuale direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli con l'intento appunto di portarlo a Torino.

Ad ogni modo, la scelta del nuovo ds dipenderà anche dalla guida tecnica: al momento Massimiliano Allegri sembra abbastanza saldo in panchina, ecco che la sua eventuale permanenza a Torino potrebbe agevolare l'arrivo di ulteriori profili oltre a quello di Giuntoli.

Possibile incontro fra Scanavino e Giuntoli a Milano

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato riportate dunque da Sportitalia, ci sarebbe stato un incontro segreto a Milano fra l'amministratore delegato della Juventus Maurizio Scanavino e l'attuale direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli.

Il dirigente toscano è in scadenza di contratto con la società campana a giugno 2024 e potrebbe così valutare una nuova esperienza professionale. E' stato un grande lavoro quello portato avanti dal direttore sportivo nel club partenopeo, basti pensare agli acquisti di Osimhen e Kvaratskhelia che stanno dando un grande contributo quest'anno in campionato. Guardando più indietro nel tempo, anche altri acquisti hanno reso molto, su tutti Lobotka, letteralmente esploso quest'anno dopo i primi due anni di ambientamento all'ombra del Vesuvio.

Il lavoro di Giuntoli viene considerato da più parti positivo anche al livello delle cessioni, rileva in questo caso l'addio di Koulibaly per oltre 30 milioni di euro, sostituito in estate da Kim Min Jae che tanto bene sta facendo quest'anno.

La Juventus valuterebbe anche Ricky Massara del Milan e Luis Campos del Paris Saint Germain

Come accennato in apertura, quello di Giuntoli non è ad ogni modo l'unico profilo che sarebbe sondato dal club. La Juventus starebbe infatti seguendo anche Frederic Massara del Milan, anche lui protagonista di stagioni importanti con la società milanese e in scadenza di contratto a giugno 2024.

Ad agevolare il suo possibile arrivo potrebbe essere l'amicizia con Massimiliano Allegri, i due sono stati anche compagni di squadra da giocatori al Pescara.

Altro dirigente che piacerebbe al club è Luis Campos del Paris Saint Germain.