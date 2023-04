Il giornalista sportivo Romeo Agresti è intervenuto nelle scorse ore nella trasmissione Twitch Juventibus affermando come la Juventus starebbe pensando di ingaggiare un nuovo direttore sportivo in estate, con i nomi di Cristiano Giuntoli ed Andrea Berta tra i papabili candidati. La formazione bianconera nel frattempo avrebbe cambiato radicalmente idea sulla permanenza di Massimiliano Allegri, tecnico bianconero di cui si era parlato in ottica esonero nonostante un contratto che lo lega alla formazione torinese fino al 2025.

Agresti sul possibile arrivo di un nuovo direttore sportivo alla Juve: "Giuntoli o Berta i nomi osservati"

Il giornalista sportivo Romeo Agresti è intervenuto nelle scorse ore ai microfoni della trasmissione Twitch Juventibus per parlare della formazione bianconera e delle possibili manovre che la società piemontese potrebbe effettuare in estate. Agresti ha in primis svelato come la Juve starebbe pensando di inserire nel proprio organico un nuovo direttore sportivo: “Metto nel mirino l’arrivo di un DS. Giuntoli è certamente uno dei nomi, ma ha un altro anno di contratto e liberarlo da Napoli è complicato. Sto cercando di capire se si sta cercando un profilo alla Berta o proprio alla Giuntoli”.

Agresti ha poi commentato il possibile ritorno di Del Piero alla Juventus come dirigente della società bianconera affermando quanto segue: “Non vedo Del Piero come vice-presidente. Io lo vedrei con un profilo alla Maldini ma ho intuito che le priorità della Juve siano altre. Questo matrimonio bis tra Juve e Del Piero si potrebbe creare solo con basi solide, non penso ad un Alex con un ruolo alla Nedved”.

Proprio Del Piero sta facendo parlare di sé nell’ambiente bianconero, data la sua presenza nella scorsa partita di campionato giocata con il Verona che ha infiammato i supporter juventini presenti all’Allianz Stadium.

La Juventus ora avrebbe la massima fiducia in Massimiliano Allegri

La Juventus, dopo aver superato il momento più delicato della stagione, starebbe pensando di confermare Massimiliano Allegri anche per l'anno prossimo.

Il tecnico toscano, dopo essere stato eliminato con i bianconeri al primo turno della Champions League, era stato pesantemente contestato dall'ambiente bianconero tanto è vero che si era parlato di un possibile esonero nonostante un contratto che lega la formazione bianconera al livornese fino al 2025. Le ultime settimane della Juve, il passaggio ai quarti di Europa League e la risalita in campionato però avrebbero fatto cambiare radicalmente idea ai massimi dirigenti della compagine piemontese, che in Allegri ora vedrebbero l'uomo che è stato capace di regalare nuova serenità ad una squadra che ha subito anche una penalizzazione di 15 punti in classifica dovuta alla vicenda plusvalenze. Di conseguenza, la Juventus potrebbe pensare di regalare maggiori poteri decisionali In sede di Calciomercato proprio ad Allegri.