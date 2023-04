La Juventus è attesa da un mese di aprile decisivo fra Coppa Italia, Europa League e campionato, il tutto senza considerare che il club è impegnato anche nelle aule di tribunale laddove il 19 aprile prossimo conoscerà l'esito del ricorso presentato al Collegio di Garanzia del Coni che potrebbe anche garantire la restituzione dei 15 punti di penalizzazione inflitti dalla FIGC per il caso plusvalenze.

Considerati tutti i fronti aperti, la squadra allenata da Massimiliano Allegri si sta comportando in modo più che egregio, con il tecnico che sta dando un contributo importante nel guidare il gruppo attraverso le tante difficoltà dell'annata.

A parlare nelle ultime ore del tecnico della Juventus è stato anche Massimo Moratti. Intervistato a Radio Anch'io Sport l'ex presidente dell'Inter ha sottolineato come Allegri si stia comportando molto bene in una situazione difficile per la squadra bianconera: l'ex patron nerazzurro, in chiusura di intervento, ha poi voluto criticare Simone Inzaghi e le prestazioni dell'Inter, sottolineando come l'eventuale ritorno di Antonio Conte potrebbe invece garantire un rapido ritorno ai vertici.

Moratti ha elogiato il lavoro di Allegri alla Juventus

'Allegri si sta comportando molto bene, sta facendo belle cose in una situazione difficile: gli do grandissimo merito'. Queste le dichiarazioni di Massimo Moratti sul tecnico della Juventus, che sta dimostrando tutta la sua bravura una situazione non ideale per la società bianconera: 'È una bellissima cosa quello che sta facendo in un momento così complesso.

Si sta portando a casa un sacco di punti. Non so quello che succederà ma la sua parte l’ha fatta molto bene'. A dare sostanza alla valutazioni di Moratti i numeri: nel girone di ritorno la Juventus ha conquistato 7 vittorie e solo 2 sconfitte contro Monza e Roma, quest'ultima tra l'altro al termine di una gara molto sfortunata per i bianconeri che durante l'incontro hanno anche colpito 3 legni.

A tutto questo bisogna aggiungere altri due traguardi raggiunti dall'allenatore livornese: la semifinale di Coppa Italia contro l'Inter e i Quarti di Europa League contro lo Sporting Lisbona.

In chiusura, l'ex presidente dell'Inter ha parlato anche dell'Inter criticando il lavoro del tecnico Inzaghi: 'Certamente il tecnico piacentino rappresenta un problema, è comunque lui l'allenatore e ha le sue responsabilità'.

Moratti ha anche rimarcato l'importanza per l'Inter di qualificarsi in Champions League per la stagione 2023-2024 parlando anche del possibile ritorno di Antonio Conte in nerazzurro: 'Conte ha dimostrato di essere bravo, garantisce vittoria'.