La Juventus è attesa da settimane impegnative fra vicende giudiziarie e calcio giocato. Sarà un mese di aprile molto importante per la stagione bianconera se consideriamo che oltre alla semifinale di Coppa Italia ci sarà anche il quarto di finale di Europa League. Oltre a questo la squadra bianconera cercherà di fare più punti possibili in campionato. Allegri potrà contare su Adrien Rabiot, il centrocampista francese si sta rivelando uno dei migliori della stagione e sta dando un contributo importante anche in fase realizzativa. In una recente intervista a Telefoot il francese non ha voluto alimentare le indiscrezioni di mercato che parlano di un suo possibile ritorno al Paris Saint Germain.

Il centrocampista ha dichiarato che in questo momento lavora solo in previsione di un finale di stagione importante con la Juventus e nelle prossime settimane valuterà il suo futuro professionale insieme alla società bianconera.

Il giocatore Rabiot ha parlato del suo futuro professionale in un'intervista a giornale francese

'Trasferimento al Paris Saint Germain? Sinceramente non c'è di speciale da dire in merito, al momento si sente solo tanto rumore'. Queste le dichiarazioni di Adrien Rabiot in una recente intervista. Il centrocampista ha aggiunto che è evidente come il suo futuro professionale interessi molto se consideriamo che è in scadenza di contratto a giugno. Ha sottolineato però che in questo momento il suo unico interesse è quello di pensare a questo finale di stagione, anche perché la Juventus cercherà di chiudere la stagione al meglio indipendentemente dalla vicende giudiziarie che la stanno riguardando.

Come scrive Calciomercato.com la trattativa di mercato fra il giocatore e la società bianconera sul prolungamento di contratto prosegue.

Molto però potrebbe dipendere dall'eventuale qualificazione alla Champions League da parte della società bianconera. Anche in caso di conferma dei 15 punti di penalizzazione attualmente la possibilità che la Juve si qualifichi alla competizione europea sono concrete se consideriamo l'andamento nelle ultime partite e la distanza di 6 punti dal quarto posto attualmente dell'Inter e della Roma.

La speranza però da parte della società e dei tifosi bianconeri è che possa arrivare un annullamento della penalizzazione dal Collegio di Garanzia del Coni o eventualmente una diminuzione dei 15 punti che in questo momento significano settimo posto in classifica a 44 punti.

Il mercato della Juventus

Diversa invece è la situazione riguardante Alex Sandro e Di Maria, che potrebbero rimanere alla Juventus nonostante il contratto in scadenza.

Il brasiliano potrebbe prolungare per due stagioni a circa 3 milioni di euro annuali, l'argentino per una anche in caso di mancata qualificazione alla Champions League. Da valutare invece il futuro professionale di Cuadrado. Le ultime indiscrezioni di mercato parlano anche di una possibile conferma del colombiano con un ingaggio minore rispetto a quello attuale, da 5 milioni di euro a stagione.