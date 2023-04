L'ex calciatore Daniele Adani nelle scorse ore ha espresso diversi pareri sulla situazione attuale dell'Inter, in particolare concentrandosi sul finale di stagione che attende i nerazzurri.

Parlando dei vari obiettivi del club milanese, l'ex calciatore oggi opinionista ha dichiarato: "L'Inter può certo permettersi un'eliminazione con il Benfica, ma non può arrivare quinta in campionato".

La dichiarazione di Lele Adani sul momento nerazzurro

L'ex calciatore dell'Inter Daniele Adani ha rilasciato una dichiarazione sul momento dei nerazzurri durante la diretta nella Bobo TV dopo la sconfitta subita in campionato contro la Fiorentina: "La squadra di Italiano è in ottima forma, e certamente ha svolto una buona partita, anche se non ottima perché comunque in difesa hanno concesso molto all'Inter".

Secondo l'opinionista: "Tra le due squadre c'è una grande distanza tecnica, quindi mi aspetto che i nerazzurri tirino maggiormente, anche se la Fiorentina è stata davvero ispirata, facendo crescere molti giocatori".

Lele Adani ha poi parlato del bilancio nerazzurro nelle ultime partite: "L'Inter ha perso quattro partite nelle ultime cinque di campionato, in tutto siamo a dieci sconfitte in stagione in Serie A, decisamente troppe, ed il bilancio attuale è disastroso".

"Nelle ultime partite l'Inter ha tirato 62 volte verso la porta ma ha segnato solo su un rigore; questo dato è primario per analizzare le partite dei nerazzurri, non si tratta dunque del possesso palla, ma della produzione di gioco, e l'Inter ne ha prodotto davvero molto".

Secondo Adani il problema non è solo Inzaghi

L'ex calciatore ha continuato: "L'Inter sembra una squadra rassegnata, e questo potrebbe ricondurre il problema all'allenatore, ma non voglio dare tutte le colpe ad Inzaghi: forse i giocatori sentono che il mister è delegittimato e che potrebbe essere sostituito nella prossima stagione".

Secondo Lele Adani: "Manca dunque quel fuoco sacro che serve per le grandi prestazioni, ora non è più chiaro nemmeno se Inzaghi finirà questa stagione".

"I nerazzurri durante la gestione Inzaghi non è migliorata, ma anzi è peggiorata, e oggi rischiare il quarto posto è davvero grave. Si può uscire dalla Champions League contro il Benfica e si può essere eliminati dalla Coppa Italia contro la Juventus, sarebbe triste ma la gravità sarebbe data dal non centrare la qualificazione alla Champions per il prossimo anno", ha poi proseguito.

Adani ha poi concluso affermando: "Se i nerazzurri volessero cercare di raddrizzare la stagione in corso, devono per forza dare un segnale forte, una scossa che possa rilanciare le ambizioni e riportare la squadra al livello che merita".