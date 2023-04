Saranno settimane impegnative non solo per il calcio italiano ma anche per quello europeo. Se da una parte in Italia saranno delineate le vicende giudiziarie che stanno riguardando la Juventus (caso plusvalenze e manovre stipendi), in Europa si gioca una partita importante fra il presidente della Uefa Ceferin e gli organizzatori della Superlega, ovvero Barcellona, Juventus e Real Madrid. Fra aprile e maggio la Corte di Giustizia Europea si esprimerà sull'eventuale monopolio di Uefa e Fifa nell'organizzazione degli eventi calcistici europei e mondiali.

Da questo esito che si conoscerà il futuro della Superlega.

Intanto Ceferin è stato confermato per il terzo mandato come presidente della Uefa ed ha nominato come vice presidente l'attuale massimo dirigente della Federazione Italiana Giuoco Calcio Gabriele Gravina. In una recente intervista l'avvocato ha lanciato una frecciatina pesante agli organizzatori della Superlega.

Aleksander Ceferin ha criticato il sostenitori del progetto Superlega

'Ci sono tentativi di creare nuovi modelli di calcio ma che andavano in conflitto con quello europeo. Il nostro modello è basato su merito sportivo e non può essere acquistato ma solo guadagnato dentro e fuori dal campo'. Queste le dichiarazioni del presidente della Uefa Aleksander Ceferin al congresso annuale della Federcalcio europea.

Evidente il riferimento alla Superlega, definita da Ceferin una competizione che favorisce l'interesse di pochi privilegiati. Per Ceferin invece la Uefa cura il bene pubblico del calcio. Ha poi voluto paragonare la Superlega al lupo di Cappuccetto Rosso, travestito da nonna ma che il vero intento è quello che 'ti vuole mangiare'.

Ha poi aggiunto che oramai tutti hanno capito quale è la volontà di Barcellona, Real Madrid e Juventus ed ha aggiunto che l'obiettivo della Uefa è quello di non privatizzare il calcio europeo come invece vuole chi ha lanciato il progetto Superlega.

Proteggere il calcio da chi lo vuole privatizzare

Altre dichiarazioni importanti del presidente della Uefa Ceferin sono state quelle riferite all'obiettivo principale che si vuole raggiungere, proteggere lo sport calcio.

Ha poi voluto ringraziare chi ha voluto sostenerlo in questo sua volontà di favorire il bene pubblico a quello di pochi. Parole che evidentemente non sono state gradite soprattutto ai tifosi della Juventus, che sul sito ilbianconero.com hanno voluto commentare le dichiarazioni di Aleksander Ceferin. Un utente ha ironizzato sul fatto che sia stato eletto per la terza volta consecutiva come presidente della Uefa senza però la presenza di altri candidati. Un altro utente invece ha sostenuto le dichiarazioni di Ceferin sottolineando ironicamente come il giorno in cui si vinceranno le competizioni per meriti antisportivi la Juventus vincere tutte le competizioni nel calcio europeo.