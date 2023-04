Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe non riscattare Leandro Paredes dal PSG nella prossima estate e prendere al suo posto Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo, che il DS degli emiliani Giovanni Carnevali valuterebbe 35 milioni di euro.

La Juve inoltre penserebbe anche ad alcune cessioni, come quella di Federico Gatti che piacerebbe all'Everton e quella di Dusan Vlahovic che sarebbe osservato dal Real Madrid.

Juventus, Frattesi potrebbe sostituire Paredes nella prossima stagione

Il rapporto tra la Juventus e Leandro Paredes non è davvero mai sbocciato e l'ultimo episodio accaduto nel giorno di pasquetta alla Continassa ne sarebbe una riprova.

Il centrocampista argentino, da quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, avrebbe avuto un faccia a faccia piuttosto duro con il tecnico Massimiliano Allegri, reo secondo il calciatore di utilizzarlo con poca continuità. Questo secondo la “Rosea” potrebbe avere segnato la permanenza in maniera definitiva di Paredes alla Juve, che di conseguenza non dovrebbe riscattarlo per la somma già pattuita di 25 milioni di euro dal PSG. Al posto del regista sudamericano il direttore sportivo dei bianconeri Federico Cherubini starebbe già osservando altri centrocampisti e il nome che andrebbe maggiormente in voga alla Continassa in questo periodo sarebbe quello di Davide Frattesi. Il mediano del Sassuolo, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe già dato il suo consenso al trasferimento alla Juventus nella prossima estate, ma per la formazione piemontese resterebbe da convincere il DS degli emiliani Giovanni Carnevali.

Quest'ultimo non vorrebbe scendere dalla quotazione per Frattesi di 35 milioni di euro, soprattutto perché Il 30% di quanto incassato con il calciatore andrà per diritto alla Roma.

A quanto pare la Juventus potrebbe dover scontrarsi in sede di Calciomercato per Frattesi proprio con la formazione di José Mourinho che vorrebbe riportare il centrocampista classe ‘99 in giallorosso, e con la Lazio che nelle ultime settimane si starebbe inserendo nella trattativa con il Sassuolo.

La Juventus pensa anche alle cessioni: Gatti piacerebbe all'Everton, Vlahovic al Real Madrid

La Juventus per la prossima estate starebbe lavorando non solo al mercato dei giocatori in entrata ma anche a quello delle uscite ed uno di questi potrebbe essere Federico Gatti. L'ex centrale del Frosinone secondo quanto riportato da Teamtalk avrebbe attratto le attenzioni dell'Everton, squadra militante nella Premier League che a giugno potrebbe offrire 30 milioni di euro.

Oltre a Gatti la Juventus potrebbe cedere anche Dusan Vlahovic: l'attaccante serbo sarebbe seguito da diverse squadre e il Real Madrid vorrebbe battere la concorrenza mettendo sul tavolo una cifra vicina ai ai 100 milioni di euro.