Il 19 aprile si deciderà sul ricorso presentato dalla società bianconera al Collegio di Garanzia del Coni per la penalizzazione di 15 punti già scontata in campionato in riferimento al caso plusvalenze. Intanto è stato notificato alla società bianconera l'atto di chiusura d'indagine per la manovra stipendi da parte della Procura Figc. La Juventus avrà 5 giorni di tempo per accedere agli atti così da strutturare la sua memoria difensiva, 15 giorni di tempo per definirla e capire quale sarà il modo migliore per fronteggiare questa vicenda giudiziaria.

Anche in questo caso come in quello delle plusvalenze viene contestata alla Juventus la violazione dell'articolo 4 del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero il principio di lealtà sportiva.

Come scrive il giornalista Fabio Riva su Tuttosport l'articolo 8 dice che: 'la società è punibile con penalizzazione di uno più punti in classifica'. Penalizzazione che in caso di inefficacia nella stagione in corso, può essere fatta scontare in quella successiva. Proprio per questo, per motivi di programmazione, secondo il giornalista sportivo, la strada del patteggiamento sembra quella più probabile.

Il giornalista Riva ha parlato della possibilità di patteggiare riguardo la manovra stipendi per la Juventus

'A prescindere da quanto si ritenga o meno innocente, la Juventus deve considerare quanto possa essere vantaggioso chiudere subito la vicenda giudiziaria che rischiare di zavorrare di incertezze e penalizzazioni anche la stagione 2023-2024'.

Queste le dichiarazioni di Fabio Riva in un suo articolo pubblicato su Tuttosport. Il giornalista sportivo ha aggiunto: 'Per questo il patteggiamento è una delle opzioni più verosimili e che sta prendendo corpo'. A proposito di iter procedurale, il 12 aprile la Juventus ha ricevuto l'atto di chiusura indagine per la manovra stipendi.

5 giorni per l'accesso agli atti e 15 giorni dalla notifica per decidere la strategia difensiva. Dal 16esimo giorno la Procura Figc può deferire la società bianconera e non può andare oltre il 30esimo giorno dalla chiusura indagine.

Patteggiamento prima del deferimento: possibile sconto fino ad un massimo della metà della sanzione prevista

La Juventus però potrebbe decidere anche di patteggiare prima che arrivi il deferimento, sempre se il Tribunale accetti la scelta della società bianconera. Se tale procedura finanziaria arrivasse prima del deferimento, lo sconto sulla penalizzazione prevista dalla Procura Figc potrebbe arrivare anche ad un massimo della metà. Una situazione che se da una parte può sembrare un'ammissione di colpevolezza potrebbe essere molto importante per la società bianconera per agevolare la programmazione in previsione della stagione 2023-2024.