La Juventus nel prossimo Calciomercato potrebbe valutare l'innesto di diversi giovani giocatori, anche per la prima squadra. A tal riguardo le ultime indiscrezioni di mercato parlano di un interesse della Juve per il classe 2002 Hugo Ekitike. Il francese si è trasferito al Paris Saint Germain nello scorso calciomercato estivo in prestito con diritto di riscatto dal Reims per circa 35 milioni di euro. Una somma che difficilmente il Paris Saint Germain spenderà per averlo a titolo definitivo.

Fra le società interessate al giocatore ci sarebbe la Juventus, che potrebbe valutare il suo ingaggio in prestito con diritto di riscatto a circa 35 milioni di euro.

La Juventus starebbe valutando il profilo di Ekitike

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'ingaggio di Hugo Ekitike per la prossima stagione. Il giocatore si è trasferito in prestito con diritto di riscatto dal Reims al Paris Saint Germain nel recente calciomercato estivo, ma potrebbe non essere riscattato, anche perché ha giocato meno spesso rispetto alle aspettative.

Nel campionato francese ha disputato 20 match segnando 3 gol e fornendo altrettanti assist. A questi bisogna aggiungere tre presenze e un gol in Coppa di Francia e quattro gare in Champions League. È stato recentemente convocato nell'under 21 francese ma non ha ancora esordito.

Cresciuto nel Reims, Ekitike ha avuto un'esperienza professionale in prestito nel campionato danese, nel Vejle Bk.

Nella scorsa stagione al Reims aveva giocato 24 partite nel campionato francese segnando 10 gol.

In caso di ritorno del giocatore al Reims a fine stagione, la Juventus potrebbe valutare un suo arrivo in estate in prestito con diritto di riscatto. In tal caso però il giovane dovrà prima prolungare il contratto con il Reims per almeno un'altra stagione, in quanto l'intesa contrattuale attuale è in scadenza a giugno 2024.

Il resto del mercato della Juventus: il punto sui giovani

La Juventus potrebbe valorizzare altri giovani nella stagione 2023-2024, fra cui quelli che attualmente sono in prestito in altre società di Serie A: è il caso di Nicolò Rovella, attualmente al Monza, e di Koni De Winter, ora a titolo temporaneo all'Empoli.

Inoltre fra i giocatori che potrebbero iniziare il ritiro estivo Kenan Yildiz e Dean Hujsen, della Next Gen.