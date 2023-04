Giuseppe Marotta e Piero Ausilio sarebbero al lavoro con la dirigenza del Barcellona per cercare di portare all'Inter nella prossima sessione di mercato il difensore Clement Lenglet, attualmente in prestito al Tottenham in Premier League. A riportare l'indiscrezione fcinter1908.it.

L'idea dell'Inter per la difesa: Clement Lenglet

La dirigenza nerazzurra dovrà fare i conti in estate con la separazione forzata da Milan Skriniar, già ingaggiato dal Paris Saint Germain, con il quale ha un preaccordo contrattuale divulgato nello scorso febbraio.

Per sostituire il difensore slovacco, Piero Ausilio e Giuseppe Marotta starebbero valutando diversi calciatori per il ruolo di braccetto destro nella difesa a tre ed il nome nuovo di queste ore sarebbe quello di Clement Lenglet del Barcellona.

Il difensore francese in questa stagione è stato girato in prestito al Tottenham in Premier League, ma nella prossima sessione di mercato estiva potrebbe fare ritorno a Barcellona.

Il giocatore però non rientrerebbe nel progetto tecnico che l'allenatore Xavi starebbe costruendo insieme alla dirigenza sportiva del Barcellona, lo stesso club catalano potrebbe proporre il difensore in prestito a qualche società europea.

L'Inter starebbe lavorando su questa opzione, considerato che il valore economico del cartellino del difensore francese supererebbe il budget investibile sul mercato dalla compagine nerazzurra.

Piero Ausilio sarebbe volato a Barcellona per confrontarsi anche su questo proprio nelle scorse settimane.

La situazione della difesa dell'Inter

Oltre alla perdita di Milan Skriniar, che il prossimo campionato lo disputerà in Francia con il PSG, anche Danilo D'Ambrosio potrebbe lasciare l'Inter nella prossima estate per scadenza contrattuale; ad oggi il difensore italiano non sembra aver allacciato i rapporti per un eventuale rinnovo di contratto con i nerazzurri e potrebbe già accordarsi con altre squadre per la prossima stagione.

Anche il contratto di Stefan De Vrij sarebbe in bilico; il difensore olandese andrà in scadenza di contratto nel prossimo giugno ma le parti sembrerebbero stare ragionando su un possibile prolungamento per un'altra stagione in nerazzurro.

Più complicata la situazione di Alessandro Bastoni, il cui rinnovo tarderebbe ad arrivare: in mancanza di certezze il club nerazzurro potrebbe ascoltare offerte da altri club nella prossima estate, anche se il difensore non si muoverebbe per meno di 40 milioni di euro.

La dirigenza nerazzurra starebbe lavorando anche con la Lazio per il rinnovo del prestito di Francesco Acerbi, che a giugno potrebbe rientrare nella capitale nonostante non rientri più nel progetto laziale di Maurizio Sarri.