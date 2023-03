Inter e Napoli potrebbero essere tra le grandi protagoniste della prossima sessione estiva di Calciomercato. I nerazzurri sono chiamati ad una vera e propria rivoluzione visto che ci sono tanti giocatori che non sono certi della permanenza a Milano. Gli azzurri, invece, sono vicini alla vittoria di uno storico scudetto dopo 33 anni e il patron, Aurelio De Laurentiis, vuole puntellare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti per alzare ulteriormente l'asticella e dare vita ad un vero e proprio ciclo, sia in Italia che in Europa.

C'è un giocatore in particolare che potrebbe finire al centro dei discorsi tra le due società nei prossimi mesi.

Si tratta di Stefan De Vrij, che sembra pronto a rinnovare il contratto in scadenza a giugno con il club meneghino ma a quanto pare la permanenza è tutt'altro che sicura visto che su di lui avrebbe messo gli occhi proprio il Napoli.

Napoli su De Vrij

Il Napoli potrebbe cambiare qualcosa in difesa nella prossima sessione estiva di calciomercato. Juan Jesus è in scadenza di contratto e al momento non si parla ancora di rinnovo, mentre Kim ha una clausola rescissoria da 50 milioni di euro valida solo per l'estero che lo rendono appetibile ai top club europei, soprattutto in Premier League, dopo il rendimento avuto quest'anno tra campionato e Champions League.

Azzurri che, dunque, non vogliono farsi trovare impreparati.

Il Napoli vorrebbe Stefan De Vrij [VIDEO]. Il centrale olandese attualmente è in scadenza di contratto a giugno con l'Inter ma sembra essere stato trovato l'accordo per il rinnovo a 3,8 milioni per due anni. La permanenza comunque non è certa visto che il Napoli sarebbe pronto ad intavolare una trattativa con la società nerazzurra.

Al momento non c'è nulla di concreto visto che molto dipenderà dalle eventuali uscite, ma un sondaggio sarebbe stato fatto e proprio per questo intanto il giocatore si è cautelato trovando l'intesa per il prolungamento del contratto con i nerazzurri.

La possibile offerta

Se dovesse rinnovare il contratto in scadenza con l'Inter, il Napoli dovrà trattare con i nerazzurri il possibile arrivo all'ombra del Vesuvio di Stefan De Vrij.

Affinché ciò sia possibile, il club meneghino non dovrebbe chiedere una cifra elevatissima per il centrale olandese, che è arrivato a parametro zero dopo essere andato in scadenza di contratto con la Lazio qualche anno fa e proprio per questo rappresenterebbe una plusvalenza piena. La sua valutazione si aggira sugli 8-10 milioni di euro, ma non è da escludere che l'Inter lo possa utilizzare come pedina di scambio per arrivare a Piotr Zielinski, oltre ad un conguaglio sui 15 milioni di euro, per una valutazione complessiva sui 25-30 milioni di euro, resa tale dal contratto del centrocampista polacco, in scadenza a giugno 2024.