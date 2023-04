La dirigenza dell'Inter starebbe valutando nuovi profili per la difesa del prossimo campionato e starebbe pensando a Sergiño Dest del Barcellona, attualmente in prestito al Milan che non dovrebbe però riscattare il giocatore olandese naturalizzato statunitense.

L'idea dell'Inter per la difesa arriva dal Milan

Sergiño Dest in questa stagione è stato girato dal Barcellona, che attualmente ne detiene la proprietà del cartellino, al Milan, con il quale però non sta trovando il giusto spazio finendo fuori dal progetto tecnico dell'allenatore Stefano Pioli; in questo campionato di Serie A il difensore esterno ha disputato solamente 8 spezzoni di partita, partendo come titolare solo in due occasioni.

Il difensore statunitense potrebbe pertanto fare ritorno al Barcellona a giugno di quest'anno; lo stesso club catalano però non sembrerebbe intenzionato a puntare sul giocatore che non rientrerebbe nei piani del tecnico Xavi e potrebbe girarlo nuovamente in prestito o cederlo a titolo definitivo nella prossima finestra di mercato estiva.

La dirigenza nerazzurra starebbe aprendo un canale di comunicazione con il Barcellona che potrebbe non limitarsi solamente al difensore statunitense, ma aprirsi fino a Franck Kessie, che potrebbe vestire nerazzurro la prossima stagione insieme ad Umtiti, attualmente in prestito al Lecce.

La situazione della difesa dell'Inter

Per quanto riguarda la difesa nerazzurra, nella prossima estate si vedrà certamente la partenza di Milan Skriniar, che vestirà la maglia del Paris Saint Germain, ma anche Danilo D'Ambrosio potrebbe lasciare i nerazzurri: il suo contratto andrà in scadenza a giugno di quest'anno e probabilmente non verrà rinnovato dalla dirigenza dell'Inter.

Giuseppe Marotta e Piero Ausilio starebbero invece lavorando al rinnovo del contratto di Alessandro Bastoni, che andrà in scadenza nel giugno 2024; nel caso in cui le parti non dovessero trovare un accordo prima della prossima finestra di mercato, il difensore italiano potrebbe finire per essere ceduto, il tutto per evitare una perdita a parametro zero come avvenuto con il caso Skriniar.

La dirigenza nerazzurra starebbe lavorando anche con la Lazio di Lotito per il rinnovo del prestito di Francesco Acerbi, che sembrerebbe non rientrare più nei piani dell'allenatore Maurizio Sarri e che pertanto potrebbe rimanere in nerazzurro per un'altra stagione.

Anche il contratto di Stefan De Vrij andrà in scadenza a giugno 2023 ma il difensore potrebbe accettare la proposta della società di un rinnovo per altri due anni a circa 4 milioni di euro a stagione.