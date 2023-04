Da diversi mesi Juventus e Inter osserverebbero Giorgio Scalvini, difensore dell'Atalanta: nelle scorse ore il giocatore alla Gazzetta dello Sport ha parlato dell'interesse delle big del campionato nei suoi confronti.

La compagine bianconera intanto penserebbe a un nuovo attaccante esterno per l'estate e starebbe osservando Hirving Lozano e Matteo Politano del Napoli. L'Inter invece, avrebbe messo gli occhi addosso a Roberto Pereyra dell'Udinese.

Scalvini: 'Juve e Inter pensano a me? Ora non ci penso ma magari arriverà il giorno in cui lo farò'

Sia la Juventus che l'Inter potrebbero cercare un nuovo difensore per la prossima stagione.

Già da alcuni mesi viene accostato a entrambe Giorgio Scalvini, giovane difensore dell'Atalanta che sta vivendo un campionato da protagonista sotto la guida di Gian Piero Gasperini.

Lo stesso Scalvini, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha ora commentato il presunto interesse che sia Juventus che Inter avrebbero nei suoi confronti, affermando quanto segue: "La corte di Inter, Juve e una valutazione da 40 milioni di euro? Io all'Atalanta sto benissimo. Non ho mai ascoltato granché le voci di mercato, e comunque non mi hanno mai scosso più di tanto, dunque non vedo segnali preoccupanti. Magari arriverà un giorno che dovrò pensarci, ma può succedere solo se faccio bene nel presente”.

Su Scalvini, oltre a Inter e Juventus, ci sarebbero anche le mire di diversi top club come il Liverpool di Jurgen Klopp , l'Atletico Madrid del "Cholo" Simeone e il Bayern Monaco del neo allenatore Thomas Tuchel.

Juve, in attacco piacerebbero Lozano e Politano del Napoli

La Juventus, oltre a un difensore, potrebbe tornare sul mercato per potenziare l'attacco, soprattutto se Angel Di Maria non dovesse rinnovare a fine stagione.

L'idea dei bianconeri, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe quella di bussare alla porta di Aurelio De Laurentiis per chiedere informazioni riguardo a uno tra Hirving Lozano e Matteo Politano.

Per quanto concerne il messicano, il valore del suo cartellino si aggirerebbe intorno ai 30 milioni di euro, mentre quello di Politano sarebbe sui 20 milioni.

Inter, occhi su Pereyra: il centrocampista dell'Udinese potrebbe liberarsi a parametro zero

L'Inter in caso di mancata qualificazione in Champions League potrebbe far partire Barella e al posto del centrocampista sardo, i nerazzurri starebbero pensando a Roberto Pereyra.

Il mediano argentino attualmente in forza all'Udinese di Sottil, andrà in scadenza di contratto con il club friulano al termine della stagione in corso e secondo le indiscrezioni, le parti non dovrebbero rinnovare. Ecco perché l'Inter vorrebbe farsi trovare pronta per ingaggiarlo senza dover pagare il costo del suo cartellino.