Il Milan avrebbe messo gli occhi sul trequartista dell'Empoli Tommaso Baldanzi, classe 2003. I toscani chiederebbero 15 milioni di euro per cedere il calciatore.

Il talentino ha colpito la dirigenza rossonera

Baldanzi, peraltro tifoso del Milan, ha fatto il suo esordio in Serie A in questa stagione, evidenziando un talento cristallino e siglando anche quattro reti, di cui una contro l'Inter.

I dirigenti rossoneri hanno seguito le sue prestazioni durante tutta la stagione, rimanendo colpiti delle sue performance.

Il profilo di Baldanzi si avvicina molto a quello che la squadra di Stefano Pioli cerca: un giovane talento in grado di crescere e diventare un campione del futuro.

Nato a Poggibonsi, ha collezionato finora 19 presenze in Serie A e segnato quattro gol, dimostrando di avere un buon potenziale. La sua tecnica, la visione di gioco e la capacità di segnare gol lo rendono un giocatore interessante per molti club, non solo per il Milan.

Un acquisto possibilmente futuro

I dirigenti rossoneri sembrano avere le idee chiare e vogliono procedere con cautela. Il Milan ha già fatto investimenti importanti su giovani talenti come Brahim Diaz, Fikayo Tomori e Theo Hernandez, dimostrando di credere fortemente nella politica del "rischio calcolato".

Ci sono comunque alcuni fattori che potrebbero spingere il Milan ad accelerare i tempi per Baldanzi. Il primo è il fatto che il giocatore è tifoso della squadra, il che potrebbe renderlo più motivato a dare il massimo per i rossoneri.

Inoltre, il Milan ha bisogno di rinforzare il reparto offensivo, e Baldanzi potrebbe ricoprire egregiamente il ruolo che era del turco Hakan Calhanoglu.

Dopo aver rappresentato la nazionale italiana in ogni selezione giovanile, nei mesi scorsi è stato selezionato dal ct Mancini per uno stage con la nazionale maggiore. Una sua presenza futura in pianta stabile in azzurro farebbe ulteriormente lievitare il costo del suo cartellino.

Infine, c'è da considerare il fatto che l'Empoli potrebbe chiedere una cifra sempre più elevata per il giovane talento, considerando il crescente interesse di molti club. Anche per questo, i rossoneri potrebbero decidere di anticipare l'affondo per evitare di farsi soffiare il calciatore da altri club.

In ogni caso, la partita di questo venerdì sera fra Milan ed Empoli sarà un'importante occasione per Baldanzi di dimostrare il suo valore e convincere i dirigenti rossoneri ad accelerare i tempi per l'acquisto.