Il weekend del 15 e 16 aprile è ricco di match importanti in Serie B, in occasione della 33^ giornata.

Il Bari giocherà allo stadio San Nicola contro il Como che è alla ricerca di punti salvezza. Il Frosinone capolista giocherà a Cagliari, mentre a Modena andrà di scena il derby tra padroni di casa e il Parma. Grande attenzione anche a Benevento, dove si attende una reazione dei sanniti ultimi in classifica. Contro la Reggina esordirà in panchina il nuovo allenatore Andrea Agostinelli, subentrato al dimissionario Roberto Stellone.

In alcuni match si attende una grande affluenza di pubblico, come ad esempio a Bari o a Modena, dove si giocherà il derby emiliano contro il Parma.

A Bari in 20 mila sugli spalti?

La prevendita per il match Bari-Como procede a buon ritmo. Sono circa 4.000 i biglietti già venduti per il match contro il Como, che si sommano ai circa 7.600 abbonati, per un totale di quasi 12 mila spettatori. Con questo trend sembra scontato arrivare serenamente come minimo a quota 20 mila. Non una delle gare con più spettatori del San Nicola, dunque, ma certamente si prevede una grande cornice di pubblico.

Al 'Braglia' di Modena per la sfida col Parma, il settore ospiti va verso il tutto esaurito. Sono stati già venduti 1.620 biglietti su 1.700 disponibili.

Si prevede una bella cornice di tifosi ospiti anche a Venezia dove arriva il Palermo, che cerca punti importanti per l'obiettivo play off e c'è da credere che sarà seguito da diverse centinaia di tifosi anche nella trasferta lagunare.

Serie B, interessante bagarre in zona play out

In zona play off, al momento ci sono Bari, terzo a 56 punti, Sudtirol 52, Reggina 48, Cagliari e Parma 47, Pisa 46. Subito dietro c'è il Palermo, che punta di raggiungere la zona play off fino alla fine della regular season.

Non solo la zona promozione e la bagarre per entrare nei play off: in Serie B c'è anche un'interessante lotta per uscire dalla zona play out/ retrocessione.

Basti pensare che ci sono ben sette squadre racchiuse in 7 punti: dal Venezia a quota 36 punti, al Benevento a quota 29. La classifica, in fondo, è la seguente: Venezia, Cittadella e Cosenza 36, Perugia 34, Spal 32, Brescia 31, Benevento 29. Al momento, le tre squadre che retrocederebbero direttamente in Serie C, sarebbero Spal, Brescia e Benevento.

Soprattutto i sanniti sono in una situazione delicatissima, considerando che nelle ultime 5 gare hanno racimolato soltanto due punti (Spal e Brescia ne hanno conquistati rispettivamente sette e cinque nello stesso lasso di tempo).