Il Bari potrebbe cambiare proprietà: in particolare in caso di promozione in Serie A della squadra pugliese, la società dovrà essere passata ad un nuovo imprenditore (o gruppo di imprenditori) interessato ad acquistare il club biancorosso. La famiglia De Laurentiis, infatti, già proprietaria del Napoli, non potrebbe avere due club nella medesima categoria.

Si tratta per il momento soltanto di ipotesi, è giusto sottolinearlo. Però, a onor del vero, il Bari è vicinissimo alla zona promozione (ha solo tre punti in meno del Genoa). Allo stesso tempo, semmai non dovesse agganciare uno dei primi due posti in questo rush finale del campionato di Serie B, la squadra pugliese potrebbe comunque puntare alla Serie A, giocando i play off da una posizione privilegiata: infatti, il terzo e il quarto classificato hanno il vantaggio di accedere direttamente in semifinale.

Le voci attorno all'acquisto del Bari

Ma chi potrebbe essere interessato al Bari? Le voci di ieri parlavano di James Pallotta, imprenditore americano molto conosciuto nel calcio italiano per essere già stato co- proprietario della Roma, in Serie A, negli anni scorsi. Da tempo, Pallotta sarebbe interessato a tornare nel calcio italiano. L'imprenditore americano era stato accostato ad altre società italiane di calcio nei mesi scorsi, ma si erano rivelate soltanto voci.

Bari, spunta il nome di Casillo

Nelle ultime ore, però, la lista dei pretendenti si sarebbe rimpinguata. Secondo il Corriere dello Sport, anche gli imprenditori a capo dell'azienda Molino Casillo sarebbero interessanti all'acquisto del Bari calcio.

Ovviamente, l'ottima stagione in Serie B dei pugliesi e l'obbligo da parte della famiglia De Laurentiis di cedere il Bari in caso di promozione in Serie A, hanno attirato diversi imprenditori che si starebbero interessando alla società biancorossa.

Gli imprenditori dell'azienda Molino Casillo a oggi potrebbero essere i principali candidati all'acquisizione del Bari: si tratta di una società attiva nel settore della produzione di grano e pasta, già sponsor sia dei biancorossi che del Milan.

Comunque, al momento, non è facile capire come potrebbe andare la cessione del Bari e chi potrebbe spuntarla. Si tratta soltanto di iniziali interessi e, seppur concreti, ci sarà sempre una trattativa da imbastire prima che la famiglia De Laurentiis possa cedere: ammesso e non concesso, peraltro, che i galletti centrino davvero la promozione in massima serie.