Giovedì 20 aprile alle ore 21 si giocherà Sporting Lisbona-Juventus, incontro valido per il ritorno dei quarti di finale di Europa League 2022/23. Il match d'andata, disputato all'Allianz Stadium di Torino, è terminato con una vittoria di misura per 1-0 dei bianconeri contro i biancoverdi grazie alla rete siglata da Gatti nella seconda frazione di gioco. Chi tra Juventus e Sporting Lisbona strapperà il pass per la semifinale della seconda competizione europea incontrerà la vincente della gara tra Siviglia e Manchester United con l'incontro d'andata in trasferta.

Dove vederla: il match tra Sporting Lisbona e Juventus sarà trasmesso su Sky e sulle piattaforme streaming SkyGo e Dazn.

Sporting Lisbona, out Braganca e Cabral

Ruben Amorim e il suo Sporting saranno chiamati a scendere in campo contro la Vecchia Signora non potendo contare sulle prestazioni degli infortunati Cabral e Braganca. Il tecnico della compagine portoghese potrebbe schierare il 3-4-3, piazzando tra i pali Adan. Terzetto difensivo dei biancoverdi che dovrebbe essere formato, almeno inizialmente, da St. Juste, Coates e Inacio. A centrocampo, invece, i titolari potrebbero essere Esgaio e Santos che agiranno come esterni del reparto, mentre Morita e Goncalves si posizioneranno in mezzo a far da filtro.

Pochi dubbi, in ultimo, sul terzetto d'attacco dello Sporting che sarà composto, c'è da scommetterci, da Edwards, Chermiti e Trincao.

Juventus, ballottaggio Cuadrado-De Sciglio come ala destra

Mister Allegri e la sua Juventus avranno a disposizione due risultati su tre per approdare alle semifinali della competizione. Per evitare la sconfitta e quindi passare il turno, l'allenatore toscano potrebbe scegliere il 3-5-1-1, con Szczesny che dovrebbe tornare titolare come estermo difensore.

La triade arretrata della Vecchia Signora, intanto, potrebbe vantare come titolari Gatti, Bremer e Danilo. Cerniera di centrocampo che, invece, sarà presumibilmente composta da Fagioli, Locatelli e Rabiot in mezzo, con Kostic a sinistra e uno tra De Sciglio e Cuadrado che si contenderanno il ruolo di ala destra, col calciatore colombiano che pare leggermente favorito per una maglia.

Di Maria, infine, dovrebbe vestire i panni del trequartista, mentre Vlahovic occupare il vertice offensivo.

Le probabili formazioni di Sporting Lisbona-Juventus:

Sporting Lisbona (3-4-3): Adan, St. Juste, Coates, Inacio, Esgaio, Goncalves, Morita, Santos, Edwards, Chermiti, Trincao. Allenatore: Amorim.

Juventus (3-5-1-1): Szczesny, Gatti, Bremer, Danilo, Cuadrado (De Sciglio), Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic, Di Maria, Vlahovic. Allenatore: Allegri.