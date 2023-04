La dirigenza dell'Inter starebbe lavorando per rinforzare l'attacco a disposizione dell'allenatore Simone Inzaghi per la prossima stagione; gli ultimi rumors di calciomercato parlerebbero di un forte interesse dei nerazzurri per l'attaccante del Lens Lois Openda.

Secondo alcune fonti di calciomercato nelle scorse settimane si sarebbe già registrato un primo incontro tra gli intermediari che seguono il giocatore e Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter.

L'Inter al lavoro su un nuovo attaccante: Lois Openda del Lens

In questa stagione in Ligue1, il campionato francese, l'attaccante di belga di origini congolesi Lois Openda si è messo in mostra trascinando la sua squadra a soli 9 punti dalla capolista Paris Saint Germain e segnando bel 15 reti in tutta la stagione.

Il suo rendimento avrebbe attirato l'interesse dell'Inter che avrebbe già avviato i primi colloqui con lo staff del giocatore tramite Piero Ausilio, che avrebbe già mostrato il suo interesse sull'attaccante in un incontro nelle scorse settimane con l'agente Gunter Thiebaut.

L'Inter avrebbe necessità di rinforzare l'attacco che questa stagione soprattutto in campionato non avrebbe reso come previsto dalla dirigenza, che pertanto sarebbe al lavoro per cercare di portare a Milano l'attaccante belga del Lens.

L'attacco nerazzurro: la situazione

L'Inter nella prossima estate dovrà fare i conti con il prestito di Romelu Lukaku, che rientrerà al Chelsea dopo questa stagione; i nerazzurri vorrebbero rinnovare il prestito per un'altra stagione, ma vorrebbero ridiscutere le condizioni contrattuali, soprattutto nella parte legata allo stipendio da versare al giocatore.

L'Inter in estate probabilmente metterà sul mercato anche Joaquin Correa, anche se per ora le uniche piste concrete per il giocatore porterebbero verso un prestito al Siviglia, che però i nerazzurri starebbero valutando.

La situazione di Edin Dzeko sembrerebbe legata ai risultati stagionali dei nerazzurri, ma sembrerebbe difficile che la dirigenza rinnovi il contratto dell'attaccante bosniaco che pertanto potrebbe lasciare l'Inter a parametro zero in estate.

Le alternative per l'attacco dell'Inter

La dirigenza nerazzurra starebbe monitorando da diverso tempo l'attaccante del Borussia Moenchengladblach Marcus Thuram, che andrà in scadenza di contratto nel prossimo giugno; sul giocatore ci sarebbe l'interesse di diversi top club della Premier League, che sarebbero disposti a dare all'attaccante uno stipendio importante per assicurarsene le prestazioni.

I nerazzurri restano vigili sull'attaccante, attendendo l'esito della stagione per formulare un'offerta diretta al giovane bomber francese.