La Juventus, giovedì 20 aprile (ore 21), è attesa dallo Sporting Lisbona per il ritorno dei quarti di finale di Europa League: la squadra di Allegri si presenta in terra portoghese forte del successo per 1-0 maturato nel match di andata.

Per passare il turno e accedere alla semifinale del torneo, i bianconeri hanno a diposizione due risultati su tre (la vittoria e il pareggio), in caso di sconfitta di misura con qualsiasi punteggio si andrebbe ai tempi supplementari, mentre in caso di successo dei portoghesi con due (o più) reti di scarto, sarebbero proprio i biancoverdi di Lisbona a passare il turno.

Per questa sfida mister Allegri in attacco dovrebbe affidarsi a Di Maria e Vlahovic. Lo Sporting invece dovrà rinunciare alla punta Paulinho, allo squalificato Ugarte e all'infortunato St. Juste.

Il tecnico Amorim dovrebbe affidarsi a Trincao ed Edwards

Lo Sporting Lisbona dovrebbe giocare con il suo classico modulo 3-4-3, con Adan in porta e una difesa a tre composta da Diomandé a destra, Goncalo Inacio centrale e Coates a sinistra. A centrocampo sulla fascia destra dovrebbe trovare spazio Esgaio, i centrali dovrebbero essere Morita e Pedro Goncalves, sulla fascia sinistra Nuno Santos. Nel settore avanzato il tecnico Amorim dovrebbe schierare Edwards sulla fascia destra, Chermiti centrale e Trincao sulla corsia sinistra.

Massimiliano Allegri dovrebbe schierare Di Maria e Vlahovic

Il tecnico bianonero Massimiliano Allegri in difesa dovrebbe confermare i vari Gatti, Bremer e Danilo, davanti al portiere Perin. A centrocampo è probabile l'impiego di Locatelli (assente domenica scorsa in campionato contro il Sassuolo), di Rabiot e di Fagioli.

Confermato Kostic sulla fascia sinistra, sulla fascia destra dovrebbe giocare Cuadrado.

Nel settore avanzato Allegri spera di avere in buona forma Di Maria, che nelle ultime partite non ha inciso come succedeva prima della pausa per le nazionali. Nel settore avanzato è probabile la conferma di Dusan Vlahovic.

Le probabili formazioni di Sporting Lisbona-Juventus

I possibili titolari:

Sporting Lisbona (3-4-3): Adan; Diomandé, Goncalo Inacio, Coates; Esgaio, Morita, Pedro Goncalves, Nuno Santos; Edwards, Chermiti, Trincao. Allenatore Ruben Amorim.

Juventus (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. Allenatore Massimiliano Allegri.