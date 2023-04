A gennaio la Juventus ha avuto l'ufficializzazione della penalizzazione di 15 punti per il caso plusvalenze. Da quel punto la stagione è cambiata, con tanti addetti ai lavori che si sono stati schierati da una parte o dall'altra della società bianconera. Uno dei più critici nei confronti della gestione Agnelli è stato Paolo Ziliani. il giornalista sportivo tramite il suo account Twitter ha raccontato le vicende giudiziarie della società bianconera ipotizzando scenari preoccupanti dal punto di vista sportivo per la società. Di recente è arrivata la causa legale portata avanti dall'ex presidente della Juventus Andrea Agnelli nei suoi riguardi, come ha confermato lo stesso giornalista, che in questi giorni ha ufficializzato la decisione di voler chiudere il suo account Twitter.

Il giornalista Ziliani ha annunciato la volontà di chiudere il suo account Twitter

'Mi scuso ma per gli oltraggi e le minacce che colpiscono la mia famiglia mi è impossibile continuare a procedere. Sospendo qui. Se a processi-Juventus conclusi tornerò, sarà su un canale per soli abbonati e ve ne darò notizia. Grazie di tutto'. Questo il post su Twitter di Paolo Ziliani in riferimento alla sua volontà di chiudere il suo account Twitter. Decisione che a detta del giornalista sportivo sarebbe arrivata dopo gli oltraggi e le minacce alla sua famiglia. Probabile che il giornalista sportivo si sia riferito evidentemente alla risposta di diversi utenti alle accuse di Ziliani alla Juventus per le vicende giudiziarie che la stanno riguardando.

Tanti i commenti a supporto del giornalista sportivo, come segnale di solidarietà. Da quello che si legge dal post l'idea di Ziliani in futuro è quello di creare un canale per soli abbonati interessati ai suoi contenuti al suo giornalismo d'inchiesta nel mondo del calcio.

I commenti degli utenti al post di Ziliani

Tanti i messaggi di solidarietà nei confronti del giornalista sportivo per gli oltraggio e le minacce ricevuti dalla sua famiglia.

Un utente ha scritto come Twitter perde il suo divulgatore più serio in tema calcistico, un altro ha invitato Ziliani a denunciare gli autori di minacce e oltraggi al giornalista. Un utente ha scritto: 'Mi spiace tanto, ma la serenità non ha prezzo. Riguardati, personalmente aspetto il canale YouTube. Purtroppo hanno vinto una battaglia, non la guerra.

Stammi bene Paolo'. Evidente il riferimento ad un post di qualche giorno fa da parte del giornalista che parlava della possibilità di aprire un canale Youtube per soli abbonati. Da quel che ha scritto Ziliani la causa legale con Agnelli dovrebbe iniziare a giugno.