La Juventus ha iniziato ufficialmente il proprio nuovo corso lo scorso 18 gennaio con l'insediamento del nuovo Consiglio d'Amministrazione presieduto dal nuovo presidente Gianluca Ferrero e dal nuovo amministratore delegato Maurizio Scanavino.

E' stata l'occasione anche per i vecchi dirigenti di porgere i propri saluti, tra questi anche l'ex presidente Andrea Agnelli che nelle ultime ore si sarebbe mosso dal punto di vista legale per fare causa a Paolo Ziliani. A confermarlo direttamente il giornalista sportivo in un post pubblicato su Twitter, dove ha spiegato che prima di lui anche Fabrizio Ravanelli, Antonio Conte e Mark Iuliano avevano adito alle vie legali per delle sue dichiarazioni.

Probabile che la causa possa vertere su un'accusa di diffamazione (Ziliani si è spesso lasciato andare a pesanti dichiarazioni contro Andrea Agnelli in merito specialmente all'inchiesta Prisma che riguarda il club bianconero) ma al riguardo non si hanno conferme ufficiali.

Tanti utenti a supporto di Ziliani che sarebbe stato querelato dall'ex presidente della Juventus Agnelli

'Vita da giornalista, Conte per articoli sul calcioscommesse; Ravanelli per il doping; Iuliano per la cocaina; Pappa, sodale di Moggi per Calciopoli. Mi hanno fatto causa chiedendomi risarcimenti abnormi e solo per silenziarmi. Loro e altri. Hanno perso. Adesso Agnelli. E vabbè'. Questo il post di Paolo Ziliani su Twitter che confermerebbe il fatto che l'oramai ex presidente della Juventus abbia fatto causa al giornalista sportivo in riferimento, probabilmente, ad alcune dichiarazioni dello stesso sulla gestione societaria di Agnelli a guida della Juventus.

Tanta solidarietà nei confronti di Ziliani, con numerosi commenti al post a lodarne il lavoro.

I commenti su Twitter a supporto della possibile causa avviata da Agnelli nei confronti di Ziliani

Dall'altra parte sempre su Twitter tanti tifosi della Juventus hanno espresso soddisfazione sulla possibile querela mossa dall'ex presidente bianconero nei confronti del giornalista sportivo: 'Presidente la ringrazio a nome di tutti i tifosi della Juventus del mondo'.

Un altro utente ha scritto: 'Grazie presidente per questi 13 anni ma anche per aver querelato Paolo Ziliani'.

La vicenda è chiaramente ancora agli albori, se ne capirà di più nei prossimi mesi: venendo al campo, nel prossimo turno di Serie A la Juventus sfiderà l'Atalanta in una sfida valida per la 19esima e ultima giornata del girone d'andata.