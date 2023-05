Secondo le ultime di mercato di Tuttosport, l'Inter avrebbe intenzione nella prossima estate di sostituire Joaquin Correa con Mateo Retegui, centravanti del Tigre che piacerebbe anche al Milan di Stefano Pioli. Inoltre, l'Inter a giugno potrebbe sfidarsi con Juventus e Milan per i profili di Gianluca Scamacca e Giorgio Scalvini.

Calciomercato Inter, Retegui potrebbe prendere il posto di Correa ma sull'italo-argentino ci sarebbe anche il Milan

L'Inter nella prossima estate vorrebbe completare il reparto d'attacco e tra i nomi osservati ci sarebbe quello di Mateo Retegui.

L'argentino, secondo quanto riportato da Tuttosport, sarebbe osservato dal club nerazzurro che avrebbe intenzione di portarlo alla Pinetina e vendere poi Joaquin Correa. Retegui che attualmente si trova nel Tigre, storico club sudamericano, si è messo in mostra anche con la nazionale di Roberto Mancini ed i due gol segnati consecutivamente contro Malta ed Inghilterra avrebbero permesso alla sua valutazione di crescere ulteriormente, arrivando a circa 20 milioni di euro. L'Inter dal canto suo, vorrebbe far abbassare il prezzo del centravanti classe '99 inserendo nell'operazione Facundo Colidio, attaccante di proprietà del club nerazzurro che attualmente si trova già in prestito al Tigre. Inoltre su Retegui non ci sarebbe solamente l'attenzione dell'Inter ma anche quella del Milan: i rossoneri vorrebbero rinfoltire un reparto offensivo che attualmente presenta due calciatori che hanno superato la soglia dei 35 anni.

Sullo sfondo per Retegui resterebbe molto attivo anche l'Eintracht Francoforte, club tedesco sempre pronto ad investire sulle giovani promesse.

Inter, possibile braccio di ferro con Juventus e Milan per il profilo di Scamacca e Scalvini

L'Inter penserebbe anche a Gianluca Scamacca per l'attacco: il centravanti ex Sassuolo ed attualmente in forza al West Ham avrebbe steccato la sua prima avventura in Inghilterra tanto è vero che gli "Hammers" starebbero pensando di cederlo già nella prossima sessione estiva di Calciomercato.

Sul bomber romano classe '99 oltre all'Inter ci sarebbero però le attenzioni di Milan e Juventus, tutte alla ricerca di un attaccante per giugno. Scamacca, potrebbe dunque rientrare in Italia con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato ad una cifra vicina ai 20 milioni di euro più bonus. Inter, Milan e Juventus oltre che per Scamacca, potrebbero scontrarsi in sede di mercato anche per il profilo di Giorgio Scalvini, giovane difensore dell'Atalanta che il presidente Percassi valuterebbe circa 40 milioni di euro.