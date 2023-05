Dejan Kulusevski potrebbe ritornare alla Juventus in estate. L'addio di Antonio Conte dal Tottenham e il mancato approdo degli Spurs alla prossima Champions League, avrebbero messo in seria discussione il riscatto del talento svedese che dovrebbe ritornare a Torino.

Juve, interesse di Lazio e Milan per Kulusevski

In caso di rientro alla Vecchia Signora, l'ex Atalanta e Parma potrebbe esser ceduto a giugno con diversi pretendenti della Serie A che starebbero monitorando la situazione. Infatti, stando alle ultime notizie di mercato il Milan sarebbe molto interessato all'esterno svedese e potrebbe decidere di virare su di lui qualora fosse confermato il suo mancato riscatto dal Tottenham.

I rossoneri stanno valutando diversi profili come anche Lang e Kamada per puntellare il reparto offensivo a disposizione del tecnico Stefano Pioli, così da ritornare a competere per lo Scudetto nella prossima stagione.

Il Diavolo deve però guardarsi dal forte interesse di un'altra squadra italiana, ovvero la Lazio che con l'eventuale addio di Pedro potrebbe prendere in considerazione la candidatura di Kulusevski per rinforzare il pacchetto di esterni a disposizione di Sarri. La Juventus lo valuta almeno 35-40 milioni di euro ma l'esterno svedese potrebbe esser anche una valida contropartita tecnica in caso di cessione di Milinkovic Savic proprio dalla Lazio.

Oltre Kulusevski, la Vecchia Signora deve valutare anche il futuro di altri due giocatori che rientreranno dal prestito: Arthur e Zakaria.

In particolare, il secondo potrebbe esser inserito come contropartita per arrivare a Frank Kessie, che potrebbe lasciare il Barcellona in estate.

Juve, i club inglesi puntano Vlahovic

Dusan Vlahovic potrebbe lasciare la Juventus in estate. La stagione del bomber bianconero non è stato esaltante e per questo di fronte ad un'offerta attorno ai 60-70 milioni di euro, il club bianconero potrebbe prendere in considerazione un'eventuale cessione al termine della stagione.

Le pretendenti per l'ex numero nove della Fiorentina non mancano: dal Bayern Monaco a caccia dell'erede di Robert Lewandowski, passando per il Paris Saint Germain alla ricerca di un calciatore che possa sostituire Messi nel tridente assieme a Neymar e Mbappe, fino ad arrivare ai tanti club di Premier League. Infatti, sono tante le società del campionato inglese che starebbero monitorando dell'attaccante bianconero.

Tra le pretendenti ci sarebbe il Manchester United interessato anche ad Adrien Rabiot, e il Chelsea pronto ad un nuovo corso con l'arrivo in panchina di Pochettino. Sullo sfondo anche il Newcastle, che punta alla qualificazione in Champions League.