La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti durante il Calciomercato estivo. Quello che sembra certo è che si continuerà a valorizzare giovani della Juventus Next Gen, come già successo in questa stagione. Un progetto che sarà portato avanti anche dal nuovo direttore sportivo, che dovrebbe essere Cristiano Giuntoli. Il dirigente toscano a breve dovrebbe incontrare il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis per valutare la rescissione del contratto e solo dopo arriverà l'ufficializzazione dell'intesa con la società bianconera per tre stagioni.

Il nuovo direttore sportivo insieme al tecnico della Juventus valuteranno inserimenti di altri giovani nella rosa bianconera con la conferma di quelli che fanno parte della rosa bianconera già in questa stagione. Fra questi spicca Samuel Iling Junior, che nelle ultime partite ha confermato tutta la sua bravura segnando anche un gol in campionato contro l'Atalanta. Massimiliano Allegri stima professionalmente e umanamente il giocatore che a meno di un'offerta importante dovrebbe rimanere nella società bianconera anche nella stagione 2023-2024.

Il giocatore Iling Junior potrebbe lasciare la Juventus solo in caso di offerta importante

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Samuel Iling Junior dovrebbe rimanere alla Juventus anche nella stagione 2023-2024.

Potrebbe lasciare la società bianconera solo in caso di offerta importante. Si parla di un interesse dell'Aston Villa per il centrocampista della Juventus. Per offerta importante si parla probabilmente di almeno 40 milioni di euro. Il giovane è arrivato a Torino a parametro zero nel calciomercato estivo del 2020 dopo essere andato in scadenza di contratto con il Chelsea.

Dopo aver giocato nella Primavera bianconera è diventato parte integrante della Juventus Next Gen fino alla promozione in prima squadra in questa stagione. Allegri lo sta schierando molto negli ultimi match e potrebbe essere utilizzato anche in questo finale di stagione in campionato. Non è da scartare la possibilità di un sua titolarità anche in Europa League, considerando che la sua bravura in velocità e nel saltare uomo e offrire assist importanti ai suoi compagni.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrebbe ripartire nella stagione 2023-2024 anche da Nicolò Fagioli. Il centrocampista ha segnato anche nel match contro la Cremonese dimostrando non solo bravura negli inserimenti ma anche nell'impostazione di gioco e nel garantire equilibrio alla squadra bianconera. Da valutare invece il futuro professionale di Fabio Miretti e Matias Soulé. Per loro si parla anche di un possibile prestito in Serie A per dar loro la possibilità di maturare esperienza e raccogliere minutaggio nel campionato italiano. Sull'argentino ci sarebbe il Genoa che è stato promosso di recente in Serie A.