Rinforzi in difesa per l'Inter che verrà, Marotta scandaglia il Calciomercato in cerca di occasioni e due si sono presentate dall'estero. È ormai noto che Skriniar lascerà i nerazzurri per accasarsi al Paris Saint Germain, mentre è ancora tutto da decidere il futuro di Acerbi, attualmente in prestito dalla Lazio. Servirà quindi almeno un'entrata per Simone Inzaghi che ha adattato Darmian, ottimo scelta, ma ora ha un po' la coperta corta. Schiarite invece per Bastoni che sembra ormai prossimo al rinnovo di contratto [VIDEO].

Calciomercato Inter, possibile offerta a Nacho

In sostituzione di Skriniar potrebbe così arrivare Nacho dal Real Madrid. Il difensore centrale, adattato anche a laterale di destra da Ancelotti in una difesa a quattro, è in scadenza di contratto e non ha ancora rinnovato con le merengues. Il tempo passa e non c'è nessuna accordo sul tavolo, anche perché con l'arrivo di Rudiger e la presenza in rosa di Militao e Alaba, Nacho ha trovato poco spazio. Così l'addio è possibile, il giocatore deciderà cosa fare la prossima settimana.

Se davvero dovesse lasciare il Real dopo oltre 200 presenze, il calciatore sarebbe libero di accasarsi a parametro zero in un altro club. L'Inter avrebbe rotto gli indugi offrendo al giocatore un triennale per provare a superare anche la concorrenza del Villarreal che in estate potrebbe perdere Pau Lopez nel cuore della difesa.

L'Inter su Pavard

Un'altra grande occasione potrebbe arrivare dalla Germania perché, secondo rumor di mercato, Pavard non rinnoverà il suo contratto con il Bayern Monaco in scadenza nel 2024 e quindi la prossima estate dovrà essere quella dell'addio a meno che i bavaresi non decidano di trattenerlo e lasciarlo poi andare senza ricevere nemmeno un euro.

Stando così le cose il suo prezzo sarebbe decisamente più basso perché ci sarebbe il rischio di perderlo a zero tra soli dodici mesi.

Il giocatore può fare sia il centrale che il laterale destro, per questo farebbe gola all'Inter e probabilmente sarebbe perfetto per la difesa a tre anche per un prossimo futuro visto che ha 27 anni ed è nel pieno della carriera agonistica.

Convincerlo però non sarà di certo semplice, Barcellona, Chelsea, Manchester United e Liverpool sono sulle tracce del transalpino da tempo e potrebbero offrire un ingaggio decisamente superiore dell'attuale da 5 milioni di euro a stagione. Ci vorrebbe quindi una grande operazione di mercato da parte di Marotta e Ausilio che lavorano già all'Inter nel futuro, mentre la squadra prepara alla Pinetina uno degli appuntamenti più importanti della sua storia: la finale di Champions League contro il Manchester City del 10 giugno 2023.