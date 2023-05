L'Inter ha ottenuto una storica finale in Champions League che potrà portare benefici anche sul mercato in vista della prossima sessione estiva di Calciomercato. Non saranno necessarie cessioni dolorose e per questo motivo si cercherà di piazzare solo quei giocatori che non rientrano nei piani della società nerazzurra. Tra questi c'è sicuramente Joaquin Correa, che ha avuto un rendimento al di sotto delle aspettative in questi due anni all'ombra del Duomo. Non è escluso che l'attaccante argentino possa rimanere comunque in Italia visto che su di lui avrebbe messo gli occhi l'Atalanta, alla ricerca di elementi per il reparto avanzato.

Anche il Milan potrebbe cambiare qualcosa in attacco tra qualche mese. La società rossonera vuole regalare una prima punta a Stefano Pioli che possa alternarsi con Olivier Giroud. Il nome che sembra essere in cima alla lista è quello di Marko Arnautovic, con il Bologna che avrebbe aperto alla cessione visto che Thiago Motta non lo ritiene imprescindibile per il suo scacchiere tattico.

Atalanta su Correa dell'Inter

L'Atalanta avrebbe messo gli occhi su Joaquin Correa in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Il "Tucu" non rientra nei piani dell'Inter, che è pronta a trattare la sua cessione visto che il rendimento non è stato all'altezza delle aspettative. Acquistato nell'estate del 2021 dalla Lazio per oltre 30 milioni di euro, l'anno scorso ha dovuto fare i conti con diversi problemi fisici, mentre quest'anno ha avuto più continuità da tale punto di vista, ma quando è stato chiamato in causa troppo spesso non ha lasciato il segno.

I buoni rapporti tra le due società potrebbero anche facilitare il buon esito della trattativa. L'Inter per non realizzare una minusvalenza dovrà cedere Correa per una cifra intorno ai 15 milioni di euro. Non è da escludere che il club meneghino possa provare ad intavolare uno scambio alla pari chiedendo il cartellino di Merih Demiral, vista l'esigenza di rinforzare la difesa, che perderà Milan Skriniar e, probabilmente, Danilo D'Ambrosio in estate, essendo entrambi in scadenza di contratto.

Milan su Arnautovic

Il Milan avrebbe individuato in Marko Arnautovic il possibile rinforzo per l'attacco tra qualche mese. Zlatan Ibrahimovic è in scadenza di contratto, mentre Origi e Rebic sono sul mercato avendo deluso le aspettative. Per questo motivo i rossoneri avrebbero sondato il terreno proprio per il centravanti del Bologna. I rossoblù sarebbero pronti a trattare e non è da escludere uno scambio con uno tra Rebic e Junior Messias, per una valutazione complessiva dell'operazione tra i 7 e gli 8 milioni di euro.