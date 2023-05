Intervenuto nell'ultima puntata della BoboTv, Antonio Cassano si è lasciato andare ad affermazioni decise sul tecnico dell'Inter Simone Inzaghi e sul percorso della squadra nerazzurra in Champions League definendo l'allenatore come 'da sostituire' e definendo la finale raggiunta come un 'colpo di fortuna nei sorteggi'.

Le parole di Antonio Cassano su Simone Inzaghi

L'ex fantasista pugliese ha voluto sottolineare come la squadra di Simone Inzaghi si ritrovi molto distante dalla capolista Napoli in campionato e questo sarebbe il vero punto di rottura con l'allenatore; secondo Cassano infatti la squadra nerazzurra "sarebbe in completa autogestione, stanno facendo tutto loro, il percorso che hanno fatto in Europa è merito della squadra forte, poi certo, mi complimento con l'allenatore per la finale raggiunta".

Antonio Cassano ha affermato inoltre di non avere alcuna intenzione "di salire sopra al carro di Inzaghi come stanno facendo tutti ultimamente: per me il mister è da cambiare, a prescindere da ciò che poi potrebbe accadere nella finale di Champions League dove sappiamo bene che potrebbe veramente accadere di tutto".

"Simone Inzaghi non è un allenatore adatto all'Inter, non va bene e la squadra lo ha dimostrato in stagione con i risultati in campionato: non è possibile che una rosa come quella dei nerazzurri si trovi così distante dalla capolista e con il campionato già chiuso a diverse giornate dal termine" ha sentenziato ancora l'ex Roma.

Antonio Cassano sui sorteggi in Champions League: "Solo fortuna"

Secondo l'opinionista barese il percorso delle italiane in Champions League ed in particolare dei nerazzurri sarebbe stato frutto solamente di un colpo di fortuna nel sorteggio: "Dagli ottavi hanno avuti tutti fortuna nel sorteggio, specialmente l'Inter che ha pescato due squadre che sembravano forti ed invece erano nettamente inferiori".

Cassano ha continuato affermando quanto segue: "Nei sorteggi l'Inter non ha pescato club internazionali di livello, ma un Benfica che stava giocando bene ma che poi si è dimostrato inferiore ed un Porto che ugualmente reputo di livello inferiore: parliamoci chiaro però, l'Inter ha meritato di andare in finale".

"La verità in questa stagione di Champions League è che abbiamo avuto fortuna un po' tutti in Italia con il sorteggio, secondo me non è una rinascita del calcio italiano ma un colpo di fortuna che ha portato tante squadre fino ai quarti e semifinali; servirà confermarsi nella prossima stagione per avere una controprova di quanto accaduto quest'anno, ma per me è stata solamente fortuna" ha sentenziato in chiusura l'ex calciatore fra le altre di Roma, Milan, Inter e Real Madrid.