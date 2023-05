Ci siamo! Il primo atto delle semifinali tutte italiane va in scena a San Siro alle ore 21. Ventanni sono passati da quel lontano 2003. Il Milan ospiterà l'Inter in un euroderby che vale la finale della massima competizione europea. Un derby che vale tantissimo e che vede la squadra di Simone Inzaghi arrivare nel momento massimo di forma dove i nerazzurri hanno trovato solidità difensiva e quantità assieme a qualità in attacco. I rossoneri invece sono sempre nel mezzo delle montagne russe alternando prestazioni di alto livello come l'ultima in casa con la Lazio a prestazioni che lasciano l'amaro in bocca in casa Milan come contro la Cremonese.

Il Milan che ammazza il Napoli in campionato e in coppa e si trova a pareggiare in casa contro l'Empoli. Dire che è l'esame di maturità per Pioli è poco ma sicuro, sarebbe la prima occasione di guadagnare una finale per qualsiasi giocatore rossonero. Rispetto alla rosa del campionato, tra gli uomini a disposizione di Pioli non ci saranno Ibrahimovic, Bakayoko, Vranckx, Adli e Dest, perchè fuori dalla lista Champions League, ma sarà assente anche l'infortunato Alessandro Florenzi. Tra i nerazzurri non dovrebbero esserci Gosens e Skriniar, mentre dovrebbe farcela D'Ambriosio. Inzaghi con il dubbio a centrocampo tra l'ex rossonero Hakan Cahlanoglu e Brozovic. Probabile una staffetta tra i due durante il match.In attacco Dzeko è favorito su Lukaku per una posto da titolare al fianco di Lautaro Martinez.

Tra i rossoneri, riproverà a girarsi Olivier Giroud che è già stato determinante uomo derby nelle edizioni del 2022. Una gara che va interpretata come primo tempo dato che tra andata e ritorno non viene più conteggiata la differenza reti in casa o in trasferta e soprattutto vanno dosate le forze in vista anche della lunga lotta in campionato.

L'altra semifinale che ha visto protagonisti il Real Madrid e il Manchester City è finita in parità, segno che in Inghilterra si deciderà chi avrà accesso alla finale e giocherà contro la vincitrice dell'euroderby. L'arbitro dell'incontro sarà il signor Jesús Gil Manzano dalla città di salamanca. Un arbitro spagnolo per l'euroderby meneghino.

Milan i convocati di Pioli per l'euro derby

Portieri: Maignan, Mirante

Difensori: Theo Hernandez, Calabria, Tomori, Kjaer, Thiaw, Kalulu, Gabbia, Ballo-Tourè

Centrocampisti: Tonali, Bennacer, Krunic, Pobega, Saelemaekers

Attaccanti: Brahim Diaz, Messias, Origi, De Ketelaere, Rebic, Giroud

Milan - Inter le quote del derby di Champions League

Dare un pronostico e definite delle quote non ì facile per questo Milan-Inter di Champions League, ma i bookmakers vedono leggermente favoriti gli ospiti a 2,55, seguito dal pareggio (quotato a 3) e dalla vittoria del Milan a 3,15. La quota GOL a 1,95 si fa preferire leggermente rispetto alla quota NOGOL a 1,75. L'over 2,5 viaggia alto a 2,40 mentre l'over 3,5 ancora più alto a 4,5.

Il risultato esatto con la più alta probabilità di riuscita è l'1-1 a 5,75. Lautata Martinez gode dei favori del pronostico che lo vedono a 5,75 guidare le quotazioni del primo marcatore della gara. A ruota con la stessa quota ci sono Olivier Giroud a 6,75 appaiato al duo Edin Dzeko e Romelu Lukaku.